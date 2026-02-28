Відео
Рецепт смачних котлет — знадобиться квашена капуста та картопля

Дата публікації: 28 лютого 2026 01:04
Котлети з квашеної капусти та картоплі — простий рецепт приготування з фото
Котлетиз капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Котлети з квашеної капусти та картоплі — це вдале поєднання простих інгредієнтів, яке здивує насиченим смаком і апетитною скоринкою. Вони виходять ситними, ароматними та чудово підходять для обіду або вечері. Цей рецепт з фото допоможе легко приготувати домашні овочеві котлети, які стануть гідною альтернативою традиційним м’ясним стравам.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 280 г;
  • квашена капуста — 230 г;
  • цибуля — 90 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • панірувальні сухарі — 1 ст. л.

Для панірування:

  • яйця — 2 шт.;
  • панірувальні сухарі — за потреби.

Для соусу:

  • сметана — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • часник — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити картоплю до готовності, охолодити, очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Подрібнити цибулю та обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Квашену капусту за потреби злегка подрібнити та прогріти на сковороді або протушити до м’якості, щоб вона не залишалася занадто хрусткою в готових котлетах.

рецепт котлет з квашеною капустою
Картопля та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднати в мисці натерту картоплю, капусту, обсмажену цибулю, яйця, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішати до однорідності. Якщо маса виходить занадто вологою, додати панірувальні сухарі для стабільності текстури.

Сформувати котлети однакового розміру. Збити яйця для панірування, занурити кожну заготовку в яєчну масу, після чого обваляти в панірувальних сухарях. Розігріти сковороду з олією. Обсмажити котлети на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, довести до готовності всередині. Перекласти на паперовий рушник для видалення зайвої олії.

рецепт пісних котлет
Готові котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу поєднати сметану з подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом, додати сіль і перець за смаком, перемішати до однорідності. Подавати котлети гарячими разом із соусом.

