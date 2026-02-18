Рецепт ужина на сковороде за 30 минут — понадобится 400 г фарша и 300 г шампиньонов

Картофель с фаршем. Фото: кадр из видео

Когда нужно быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Вам понадобится фарш, ароматные шампиньоны и картофель. Все готовится в одной сковороде и не занимает много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

фарш — 400-500 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 3-4 шт.;

томатный сок — 200 мл.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

На глубокой сковороде разогреть небольшое количество масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать пластинками, выложить к луку и готовить, пока испарится лишняя влага и грибы слегка подрумянятся.

Шампиньоны и фарш. Фото: кадр из видео

Добавить фарш и хорошо разбить его лопаткой, чтобы не оставалось больших комочков. Жарить до изменения цвета мяса. Посолить, поперчить, добавить паприку по вкусу. Влить томатный сок и перемешать.

Фарш и картофель. Фото: кадр из видео

Картофель очистить и нарезать кружочками средней толщины. Выложить слоем поверх мясо-грибной основы. При необходимости можно слегка подсолить картофель.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Накрыть сковороду крышкой и тушить на среднем огне примерно 20-25 минут, пока картофель станет мягким. В блюде должно остаться небольшое количество жидкости — это сделает его сочным. Подавать горячим, по желанию посыпать свежей зеленью.

