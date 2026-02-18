Рецепт ужина на сковороде за 30 минут — понадобится 400 г фарша и 300 г шампиньонов

Ужин в 1 сковородке за 30 минут — нужны картофель, фарш и грибы
Когда нужно быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Вам понадобится фарш, ароматные шампиньоны и картофель. Все готовится в одной сковороде и не занимает много времени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- фарш — 400-500 г;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 3-4 шт.;
- томатный сок — 200 мл.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
На глубокой сковороде разогреть небольшое количество масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать пластинками, выложить к луку и готовить, пока испарится лишняя влага и грибы слегка подрумянятся.
Добавить фарш и хорошо разбить его лопаткой, чтобы не оставалось больших комочков. Жарить до изменения цвета мяса. Посолить, поперчить, добавить паприку по вкусу. Влить томатный сок и перемешать.
Картофель очистить и нарезать кружочками средней толщины. Выложить слоем поверх мясо-грибной основы. При необходимости можно слегка подсолить картофель.
Накрыть сковороду крышкой и тушить на среднем огне примерно 20-25 минут, пока картофель станет мягким. В блюде должно остаться небольшое количество жидкости — это сделает его сочным. Подавать горячим, по желанию посыпать свежей зеленью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина
Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.
Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.
Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.
Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.
Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.
Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.
Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!