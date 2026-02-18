Видео
Україна
Видео

Ужин в 1 сковородке за 30 минут — нужны картофель, фарш и грибы

Ужин в 1 сковородке за 30 минут — нужны картофель, фарш и грибы

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 21:04
Рецепт ужина на сковороде за 30 минут — понадобится 400 г фарша и 300 г шампиньонов
Картофель с фаршем. Фото: кадр из видео

Когда нужно быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Вам понадобится фарш, ароматные шампиньоны и картофель. Все готовится в одной сковороде и не занимает много времени. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

 

 

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г;
  • фарш — 400-500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • томатный сок — 200 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

На глубокой сковороде разогреть небольшое количество масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать пластинками, выложить к луку и готовить, пока испарится лишняя влага и грибы слегка подрумянятся.

рецепт вечері за 30 хвилин
Шампиньоны и фарш. Фото: кадр из видео

Добавить фарш и хорошо разбить его лопаткой, чтобы не оставалось больших комочков. Жарить до изменения цвета мяса. Посолить, поперчить, добавить паприку по вкусу. Влить томатный сок и перемешать.

що приготувати з фаршу та картоплі
Фарш и картофель. Фото: кадр из видео

Картофель очистить и нарезать кружочками средней толщины. Выложить слоем поверх мясо-грибной основы. При необходимости можно слегка подсолить картофель.

рецепт вечері з картоплею, фаршем та печерицями
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Накрыть сковороду крышкой и тушить на среднем огне примерно 20-25 минут, пока картофель станет мягким. В блюде должно остаться небольшое количество жидкости — это сделает его сочным. Подавать горячим, по желанию посыпать свежей зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.

Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.

Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.

Ужин картошка рецепт шампиньоны мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
