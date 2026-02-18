Рецепт вечері на сковороді за 30 хвилин — знадобиться 400 г фаршу і 300 г печериць

Вечеря на 1 пательні за 30 хвилин — картопля, фарш і печериці
Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю без зайвого клопоту, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усе готується в одній сковороді: соковитий фарш, ароматні печериці та ніжна тушкована картопля. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печериці — 300 г;
- фарш — 400–500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 3–4 шт.;
- томатний сік — 200 мл.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- паприка — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
На глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Печериці нарізати пластинками, викласти до цибулі й готувати, поки випарується зайва волога та гриби злегка підрум’яняться.
Додати фарш і добре розбити його лопаткою, щоб не залишалося великих грудочок. Смажити до зміни кольору м’яса. Посолити, поперчити, додати паприку за смаком. Влити томатний сік і перемішати.
Картоплю очистити та нарізати кружальцями середньої товщини. Викласти шаром поверх м’ясо-грибної основи. За потреби можна злегка підсолити картоплю.
Накрити сковороду кришкою та тушкувати на середньому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки картопля стане м’якою. У страві має залишитися невелика кількість рідини — це зробить її соковитою. Подавати гарячою, за бажанням посипати свіжою зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері
Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин.
Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю.
Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері.
Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив.
Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю.
Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки.
Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!