Рецепт вечері на сковороді за 30 хвилин — знадобиться 400 г фаршу і 300 г печериць

Картопля з фаршем. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю без зайвого клопоту, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усе готується в одній сковороді: соковитий фарш, ароматні печериці та ніжна тушкована картопля. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

печериці — 300 г;

фарш — 400–500 г;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 3–4 шт.;

томатний сік — 200 мл.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

На глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Печериці нарізати пластинками, викласти до цибулі й готувати, поки випарується зайва волога та гриби злегка підрум’яняться.

Печериці та фарш. Фото: кадр з відео

Додати фарш і добре розбити його лопаткою, щоб не залишалося великих грудочок. Смажити до зміни кольору м’яса. Посолити, поперчити, додати паприку за смаком. Влити томатний сік і перемішати.

Фарш та картопля. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити та нарізати кружальцями середньої товщини. Викласти шаром поверх м’ясо-грибної основи. За потреби можна злегка підсолити картоплю.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Накрити сковороду кришкою та тушкувати на середньому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки картопля стане м’якою. У страві має залишитися невелика кількість рідини — це зробить її соковитою. Подавати гарячою, за бажанням посипати свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері

