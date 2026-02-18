Відео
Вечеря на 1 пательні за 30 хвилин — картопля, фарш і печериці

Вечеря на 1 пательні за 30 хвилин — картопля, фарш і печериці

Дата публікації: 18 лютого 2026 21:04
Рецепт вечері на сковороді за 30 хвилин — знадобиться 400 г фаршу і 300 г печериць
Картопля з фаршем. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю без зайвого клопоту, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усе готується в одній сковороді: соковитий фарш, ароматні печериці та ніжна тушкована картопля. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться: 

  • печериці — 300 г;
  • фарш — 400–500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 3–4 шт.;
  • томатний сік — 200 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

На глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Печериці нарізати пластинками, викласти до цибулі й готувати, поки випарується зайва волога та гриби злегка підрум’яняться.

рецепт вечері за 30 хвилин
Печериці та фарш. Фото: кадр з відео

Додати фарш і добре розбити його лопаткою, щоб не залишалося великих грудочок. Смажити до зміни кольору м’яса. Посолити, поперчити, додати паприку за смаком. Влити томатний сік і перемішати.

що приготувати з фаршу та картоплі
Фарш та картопля. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити та нарізати кружальцями середньої товщини. Викласти шаром поверх м’ясо-грибної основи. За потреби можна злегка підсолити картоплю.

рецепт вечері з картоплею, фаршем та печерицями
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Накрити сковороду кришкою та тушкувати на середньому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки картопля стане м’якою. У страві має залишитися невелика кількість рідини — це зробить її соковитою. Подавати гарячою, за бажанням посипати свіжою зеленню.

Вечеря картопля рецепт печериці м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
