Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — простий рецепт вечері

Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю
Коли немає часу на класичну лазанью, цей спрощений варіант стане справжнім порятунком. Усе готується в одній сковороді без зайвого клопоту, а результат не поступається традиційній страві. Ситно, швидко та дуже смачно — ідеально для буденного вечора.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яєчна локшина — 150 г;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- часник — 1–2 зубчики;
- сир твердий — 75 г;
- вода — 2 склянки;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Всипати натерту моркву й готувати ще кілька хвилин, поки овочі стануть м’якими.
Викласти фарш і розбити його лопаткою, щоб він рівномірно просмажився без великих грудочок. Коли м’ясо змінить колір, додати подрібнений свіжий часник, паприку, сушений часник, сіль і перець. Перемішати. Додати томатну пасту, добре з’єднати її з м’ясною основою. Всипати яєчну локшину, залити гарячою водою та акуратно перемішати.
Накрити сковороду кришкою й готувати на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, поки локшина стане м’якою та вбере соус. За потреби під час приготування можна додати трохи води.
Наприкінці посипати страву тертим сиром, накрити кришкою та залишити ще на кілька хвилин, щоб сир повністю розплавився. Перед подачею дати настоятися 3–5 хвилин.
