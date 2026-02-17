Відео
Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю

Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю

Дата публікації: 17 лютого 2026 21:04
Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — простий рецепт вечері
Лінива лазанья. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли немає часу на класичну лазанью, цей спрощений варіант стане справжнім порятунком. Усе готується в одній сковороді без зайвого клопоту, а результат не поступається традиційній страві. Ситно, швидко та дуже смачно — ідеально для буденного вечора.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яєчна локшина — 150 г;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сир твердий — 75 г;
  • вода — 2 склянки;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Всипати натерту моркву й готувати ще кілька хвилин, поки овочі стануть м’якими.

лінива лазанья на сковорідці
Фарш та томатна паста. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти фарш і розбити його лопаткою, щоб він рівномірно просмажився без великих грудочок. Коли м’ясо змінить колір, додати подрібнений свіжий часник, паприку, сушений часник, сіль і перець. Перемішати. Додати томатну пасту, добре з’єднати її з м’ясною основою. Всипати яєчну локшину, залити гарячою водою та акуратно перемішати.

смачна лінива лазанья на сковорідці
Фарш та макарони. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити сковороду кришкою й готувати на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, поки локшина стане м’якою та вбере соус. За потреби під час приготування можна додати трохи води.

рецепт лінивої лазаньї на сковорідці
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці посипати страву тертим сиром, накрити кришкою та залишити ще на кілька хвилин, щоб сир повністю розплавився. Перед подачею дати настоятися 3–5 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря лазанья рецепт м'ясний фарш макарони твердих сортів
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
