Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — простий рецепт вечері

Лінива лазанья. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли немає часу на класичну лазанью, цей спрощений варіант стане справжнім порятунком. Усе готується в одній сковороді без зайвого клопоту, а результат не поступається традиційній страві. Ситно, швидко та дуже смачно — ідеально для буденного вечора.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яєчна локшина — 150 г;

томатна паста — 2 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики;

сир твердий — 75 г;

вода — 2 склянки;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій сковороді розігріти невелику кількість олії. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Всипати натерту моркву й готувати ще кілька хвилин, поки овочі стануть м’якими.

Фарш та томатна паста. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти фарш і розбити його лопаткою, щоб він рівномірно просмажився без великих грудочок. Коли м’ясо змінить колір, додати подрібнений свіжий часник, паприку, сушений часник, сіль і перець. Перемішати. Додати томатну пасту, добре з’єднати її з м’ясною основою. Всипати яєчну локшину, залити гарячою водою та акуратно перемішати.

Фарш та макарони. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити сковороду кришкою й готувати на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин, поки локшина стане м’якою та вбере соус. За потреби під час приготування можна додати трохи води.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці посипати страву тертим сиром, накрити кришкою та залишити ще на кілька хвилин, щоб сир повністю розплавився. Перед подачею дати настоятися 3–5 хвилин.

