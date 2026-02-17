Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — простой рецепт ужина

Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — рецепт на ужин
Когда нет времени на классическую лазанью, этот упрощенный вариант станет настоящим спасением. Все готовится в одной сковороде без лишних хлопот, а результат не уступает традиционному блюду. Сытно, быстро и очень вкусно — идеально для будничного вечера.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яичная лапша — 150 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сыр твердый — 75 г;
- вода — 2 стакана;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой сковороде разогреть небольшое количество растительного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Всыпать натертую морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи станут мягкими.
Выложить фарш и разбить его лопаткой, чтобы он равномерно прожарился без крупных комочков. Когда мясо изменит цвет, добавить измельченный свежий чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Добавить томатную пасту, хорошо соединить ее с мясной основой. Всыпать яичную лапшу, залить горячей водой и аккуратно перемешать.
Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне примерно 15-20 минут, пока лапша станет мягкой и впитает соус. При необходимости во время приготовления можно добавить немного воды.
В конце посыпать блюдо тертым сыром, накрыть крышкой и оставить еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Перед подачей дать настояться 3-5 минут.
