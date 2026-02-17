Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — рецепт на ужин

Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 21:04
Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — простой рецепт ужина
Ленивая лазанья. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нет времени на классическую лазанью, этот упрощенный вариант станет настоящим спасением. Все готовится в одной сковороде без лишних хлопот, а результат не уступает традиционному блюду. Сытно, быстро и очень вкусно — идеально для будничного вечера.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яичная лапша — 150 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • сыр твердый — 75 г;
  • вода — 2 стакана;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой сковороде разогреть небольшое количество растительного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Всыпать натертую морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи станут мягкими.

лінива лазанья на сковорідці
Фарш и томатная паста. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить фарш и разбить его лопаткой, чтобы он равномерно прожарился без крупных комочков. Когда мясо изменит цвет, добавить измельченный свежий чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Добавить томатную пасту, хорошо соединить ее с мясной основой. Всыпать яичную лапшу, залить горячей водой и аккуратно перемешать.

смачна лінива лазанья на сковорідці
Фарш и макароны. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне примерно 15-20 минут, пока лапша станет мягкой и впитает соус. При необходимости во время приготовления можно добавить немного воды.

рецепт лінивої лазаньї на сковорідці
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце посыпать блюдо тертым сыром, накрыть крышкой и оставить еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Перед подачей дать настояться 3-5 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин лазанья рецепт мясной фарш макароны твердых сортов
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации