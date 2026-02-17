Ленивая лазанья на сковородке за 20 минут — простой рецепт ужина

Ленивая лазанья. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нет времени на классическую лазанью, этот упрощенный вариант станет настоящим спасением. Все готовится в одной сковороде без лишних хлопот, а результат не уступает традиционному блюду. Сытно, быстро и очень вкусно — идеально для будничного вечера.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яичная лапша — 150 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

сыр твердый — 75 г;

вода — 2 стакана;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой сковороде разогреть небольшое количество растительного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Всыпать натертую морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи станут мягкими.

Фарш и томатная паста. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить фарш и разбить его лопаткой, чтобы он равномерно прожарился без крупных комочков. Когда мясо изменит цвет, добавить измельченный свежий чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Добавить томатную пасту, хорошо соединить ее с мясной основой. Всыпать яичную лапшу, залить горячей водой и аккуратно перемешать.

Фарш и макароны. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне примерно 15-20 минут, пока лапша станет мягкой и впитает соус. При необходимости во время приготовления можно добавить немного воды.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце посыпать блюдо тертым сыром, накрыть крышкой и оставить еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Перед подачей дать настояться 3-5 минут.

