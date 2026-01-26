Лінива вечеря в духовці — простий рецепт з фаршем і соусом

Лінива вечеря. Фото: gospodynka.com.ua

Лінива вечеря в духовці — це ідеальне рішення, коли хочеться смачно, ситно й без зайвих клопотів. Поєднання фаршу, картоплі та ароматного соусу робить страву по-справжньому домашньою. Рецепт підходить як для буднього вечора, так і для сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

фарш — 700 г;

картопля відварена — 4 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

кмин — до свого смаку;

чебрець — до свого смаку;

орегано — до свого смаку;

сир твердий — 250 г;

зелень — для подачі.

Для соусу:

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

орегано — до свого смаку;

томатне пюре — 250 г;

вода — 150 мл.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Гарячу картоплю розім’яти до однорідного пюре та дати трохи охолонути.

Кульки з фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці з’єднати фарш, яйця, сіль, чорний перець, паприку, кмин, чебрець і орегано. Додати натертий твердий сир, дрібно нарізану цибулю та картопляне пюре. Ретельно перемішати до однорідної маси. Миску накрити та поставити в холодильник для стабілізації маси.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу на сковорідці розігріти олію, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості. Додати моркву, нарізану дрібними кубиками, перемішати та готувати кілька хвилин. Покласти нарізаний болгарський перець, посолити, перемішати, накрити кришкою та залишити на помірному вогні. Додати томатне пюре, чорний мелений перець, орегано та воду, перемішати й прогріти соус до однорідності.

Готова вечеря. Фото: gospodynka.com.ua

У форму для запікання викласти половину соусу. З фаршевої маси сформувати котлети та розкласти їх поверх соусу. Полити котлети рештою соусу та рівномірно посипати тертим сиром. Запікати страву в духовці при 190 °C до рум’яної скоринки. Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

