Україна
Ленивый ужин на сковороде за 30 минут — рецепт-находка

Ленивый ужин на сковороде за 30 минут — рецепт-находка

Дата публикации 22 января 2026 21:04
Ленивый ужин на сковороде за 30 минут - простой рецепт с фото
Запеканка на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нет времени на сложные блюда, на помощь приходят простые и проверенные решения. Ленивый ужин на сковороде готовится всего за 30 минут и не требует духовки или длительной подготовки. Сочная свинина, грибы, помидоры и расплавленный сыр создают насыщенный и домашний вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • свинина — 500 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • лук — 3 шт.;
  • масло растительное — для жарки;
  • шампиньоны — 250 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • моцарелла — 150 г;
  • лук зеленый — для подачи.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать пластинками. Выложить грибы на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла и готовить до испарения лишней жидкости, пока они не станут мягкими. Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам и обжаривать еще несколько минут до легкого золотистого цвета.

Свинина и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать кружочками. Моцареллу натереть на крупной терке. Свинину нарезать пластинами средней толщины, равномерно посолить и поперчить с обеих сторон. На чистую или слегка смазанную маслом сковороду выложить мясо в один слой. Сверху равномерно разложить кружочки помидоров. Следующим слоем выложить обжаренные грибы с луком. Посыпать блюдо натертой моцареллой и по желанию сделать тонкую сеточку из майонеза.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут, чтобы мясо хорошо протушилось. Снять крышку и продолжать готовить еще примерно 15 минут, пока сыр расплавится. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать сразу.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
