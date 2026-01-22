Ленивый ужин на сковороде за 30 минут - простой рецепт с фото

Ленивый ужин на сковороде за 30 минут — рецепт-находка
Когда нет времени на сложные блюда, на помощь приходят простые и проверенные решения. Ленивый ужин на сковороде готовится всего за 30 минут и не требует духовки или длительной подготовки. Сочная свинина, грибы, помидоры и расплавленный сыр создают насыщенный и домашний вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свинина — 500 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- лук — 3 шт.;
- масло растительное — для жарки;
- шампиньоны — 250 г;
- помидоры — 2 шт.;
- моцарелла — 150 г;
- лук зеленый — для подачи.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать пластинками. Выложить грибы на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла и готовить до испарения лишней жидкости, пока они не станут мягкими. Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам и обжаривать еще несколько минут до легкого золотистого цвета.
Помидоры нарезать кружочками. Моцареллу натереть на крупной терке. Свинину нарезать пластинами средней толщины, равномерно посолить и поперчить с обеих сторон. На чистую или слегка смазанную маслом сковороду выложить мясо в один слой. Сверху равномерно разложить кружочки помидоров. Следующим слоем выложить обжаренные грибы с луком. Посыпать блюдо натертой моцареллой и по желанию сделать тонкую сеточку из майонеза.
Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут, чтобы мясо хорошо протушилось. Снять крышку и продолжать готовить еще примерно 15 минут, пока сыр расплавится. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать сразу.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!