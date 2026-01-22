Ленивый ужин на сковороде за 30 минут - простой рецепт с фото

Запеканка на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нет времени на сложные блюда, на помощь приходят простые и проверенные решения. Ленивый ужин на сковороде готовится всего за 30 минут и не требует духовки или длительной подготовки. Сочная свинина, грибы, помидоры и расплавленный сыр создают насыщенный и домашний вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свинина — 500 г;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

лук — 3 шт.;

масло растительное — для жарки;

шампиньоны — 250 г;

помидоры — 2 шт.;

моцарелла — 150 г;

лук зеленый — для подачи.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать пластинками. Выложить грибы на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла и готовить до испарения лишней жидкости, пока они не станут мягкими. Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам и обжаривать еще несколько минут до легкого золотистого цвета.

Свинина и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать кружочками. Моцареллу натереть на крупной терке. Свинину нарезать пластинами средней толщины, равномерно посолить и поперчить с обеих сторон. На чистую или слегка смазанную маслом сковороду выложить мясо в один слой. Сверху равномерно разложить кружочки помидоров. Следующим слоем выложить обжаренные грибы с луком. Посыпать блюдо натертой моцареллой и по желанию сделать тонкую сеточку из майонеза.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут, чтобы мясо хорошо протушилось. Снять крышку и продолжать готовить еще примерно 15 минут, пока сыр расплавится. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать сразу.

