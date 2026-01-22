Лінива вечеря на сковороді за 30 хвилин — простий рецепт з фото

Запіканка на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає часу на складні страви, на допомогу приходять прості та перевірені рішення. Лінива вечеря на сковороді готується всього за 30 хвилин і не потребує духовки чи тривалої підготовки. Соковита свинина, гриби, помідори та розплавлений сир створюють насичений і домашній смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свинина — 500 г;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

цибуля — 3 шт.;

олія рослинна — для смаження;

печериці — 250 г;

помідори — 2 шт.;

моцарела — 150 г;

цибуля зелена — для подачі.

Спосіб приготування

Печериці нарізати пластинками. Викласти гриби на розігріту сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та готувати до випаровування зайвої рідини, поки вони не стануть м’якими. Цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів і обсмажувати ще кілька хвилин до легкого золотистого кольору.

Свинина та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати кружальцями. Моцарелу натерти на великій тертці. Свинину нарізати пластинами середньої товщини, рівномірно посолити та поперчити з обох боків. На чисту або злегка змащену олією сковороду викласти м’ясо в один шар. Зверху рівномірно розкласти кружальця помідорів. Наступним шаром викласти обсмажені гриби з цибулею. Посипати страву натертою моцарелою та за бажанням зробити тонку сіточку з майонезу.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити сковороду кришкою та готувати на середньому вогні близько 15 хвилин, щоб м’ясо добре протушкувалося. Зняти кришку та продовжувати готувати ще приблизно 15 хвилин, поки сир розплавиться. Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та подавати одразу.

