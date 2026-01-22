Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Лінива вечеря на сковороді за 30 хвилин — рецепт-знахідка

Лінива вечеря на сковороді за 30 хвилин — рецепт-знахідка

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:04
Лінива вечеря на сковороді за 30 хвилин — простий рецепт з фото
Запіканка на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає часу на складні страви, на допомогу приходять прості та перевірені рішення. Лінива вечеря на сковороді готується всього за 30 хвилин і не потребує духовки чи тривалої підготовки. Соковита свинина, гриби, помідори та розплавлений сир створюють насичений і домашній смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 500 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • цибуля — 3 шт.;
  • олія рослинна — для смаження;
  • печериці — 250 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • моцарела — 150 г;
  • цибуля зелена — для подачі.

Спосіб приготування

Печериці нарізати пластинками. Викласти гриби на розігріту сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та готувати до випаровування зайвої рідини, поки вони не стануть м’якими. Цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів і обсмажувати ще кілька хвилин до легкого золотистого кольору.

рецепт вечері на пательні
Свинина та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати кружальцями. Моцарелу натерти на великій тертці. Свинину нарізати пластинами середньої товщини, рівномірно посолити та поперчити з обох боків. На чисту або злегка змащену олією сковороду викласти м’ясо в один шар. Зверху рівномірно розкласти кружальця помідорів. Наступним шаром викласти обсмажені гриби з цибулею. Посипати страву натертою моцарелою та за бажанням зробити тонку сіточку з майонезу.

лінивий рецепт для вечері
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити сковороду кришкою та готувати на середньому вогні близько 15 хвилин, щоб м’ясо добре протушкувалося. Зняти кришку та продовжувати готувати ще приблизно 15 хвилин, поки сир розплавиться. Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та подавати одразу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

м'ясо Вечеря рецепт запіканки свинина
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації