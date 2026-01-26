Ленивый ужин в духовке — простой рецепт с фаршем и соусом

Ленивый ужин в духовке за 30 минут — не рецепт, а золото
Ленивый ужин в духовке — это идеальное решение, когда хочется вкусно, сытно и без лишних хлопот. Сочетание фарша, картофеля и ароматного соуса делает блюдо по-настоящему домашним. Рецепт подходит как для буднего вечера, так и для семейного ужина.
Вам понадобится:
- фарш — 700 г;
- картофель отварной — 4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- тмин — по своему вкусу;
- тимьян — по своему вкусу;
- орегано — по своему вкусу;
- сыр твердый — 250 г;
- зелень — для подачи.
Для соуса:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- орегано — по своему вкусу;
- томатное пюре — 250 г;
- вода — 150 мл.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Горячий картофель размять до однородного пюре и дать немного остыть.
В глубокой миске соединить фарш, яйца, соль, черный перец, паприку, тмин, тимьян и орегано. Добавить натертый твердый сыр, мелко нарезанный лук и картофельное пюре. Тщательно перемешать до однородной массы. Миску накрыть и поставить в холодильник для стабилизации массы.
Для соуса на сковородке разогреть масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную мелкими кубиками, перемешать и готовить несколько минут. Положить нарезанный болгарский перец, посолить, перемешать, накрыть крышкой и оставить на умеренном огне. Добавить томатное пюре, черный молотый перец, орегано и воду, перемешать и прогреть соус до однородности.
В форму для запекания выложить половину соуса. Из фаршевой массы сформировать котлеты и разложить их поверх соуса. Полить котлеты оставшимся соусом и равномерно посыпать тертым сыром. Запекать блюдо в духовке при 190 °C до румяной корочки. Перед подачей посыпать измельченной зеленью.
