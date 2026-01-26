Ленивый ужин в духовке — простой рецепт с фаршем и соусом

Ленивый ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивый ужин в духовке — это идеальное решение, когда хочется вкусно, сытно и без лишних хлопот. Сочетание фарша, картофеля и ароматного соуса делает блюдо по-настоящему домашним. Рецепт подходит как для буднего вечера, так и для семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

фарш — 700 г;

картофель отварной — 4 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

тмин — по своему вкусу;

тимьян — по своему вкусу;

орегано — по своему вкусу;

сыр твердый — 250 г;

зелень — для подачи.

Для соуса:

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

орегано — по своему вкусу;

томатное пюре — 250 г;

вода — 150 мл.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Горячий картофель размять до однородного пюре и дать немного остыть.

Шарики из фарша. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить фарш, яйца, соль, черный перец, паприку, тмин, тимьян и орегано. Добавить натертый твердый сыр, мелко нарезанный лук и картофельное пюре. Тщательно перемешать до однородной массы. Миску накрыть и поставить в холодильник для стабилизации массы.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса на сковородке разогреть масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную мелкими кубиками, перемешать и готовить несколько минут. Положить нарезанный болгарский перец, посолить, перемешать, накрыть крышкой и оставить на умеренном огне. Добавить томатное пюре, черный молотый перец, орегано и воду, перемешать и прогреть соус до однородности.

Готовый ужин. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для запекания выложить половину соуса. Из фаршевой массы сформировать котлеты и разложить их поверх соуса. Полить котлеты оставшимся соусом и равномерно посыпать тертым сыром. Запекать блюдо в духовке при 190 °C до румяной корочки. Перед подачей посыпать измельченной зеленью.

