Ленивый ужин в духовке за 30 минут — не рецепт, а золото

Дата публикации 26 января 2026 15:04
Ленивый ужин в духовке — простой рецепт с фаршем и соусом
Ленивый ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивый ужин в духовке — это идеальное решение, когда хочется вкусно, сытно и без лишних хлопот. Сочетание фарша, картофеля и ароматного соуса делает блюдо по-настоящему домашним. Рецепт подходит как для буднего вечера, так и для семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • фарш — 700 г;
  • картофель отварной — 4 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • тмин — по своему вкусу;
  • тимьян — по своему вкусу;
  • орегано — по своему вкусу;
  • сыр твердый — 250 г;
  • зелень — для подачи.

Для соуса:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • орегано — по своему вкусу;
  • томатное пюре — 250 г;
  • вода — 150 мл.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Горячий картофель размять до однородного пюре и дать немного остыть.

простий рецепт вечері
Шарики из фарша. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить фарш, яйца, соль, черный перец, паприку, тмин, тимьян и орегано. Добавить натертый твердый сыр, мелко нарезанный лук и картофельное пюре. Тщательно перемешать до однородной массы. Миску накрыть и поставить в холодильник для стабилизации массы.

рецепт вечері з фаршу за 30 хвилин
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса на сковородке разогреть масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную мелкими кубиками, перемешать и готовить несколько минут. Положить нарезанный болгарский перец, посолить, перемешать, накрыть крышкой и оставить на умеренном огне. Добавить томатное пюре, черный молотый перец, орегано и воду, перемешать и прогреть соус до однородности.

рецепт вечері в духовці
Готовый ужин. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для запекания выложить половину соуса. Из фаршевой массы сформировать котлеты и разложить их поверх соуса. Полить котлеты оставшимся соусом и равномерно посыпать тертым сыром. Запекать блюдо в духовке при 190 °C до румяной корочки. Перед подачей посыпать измельченной зеленью.

Ужин рецепт запеканки мясной фарш духовка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
