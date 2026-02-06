Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — курка з овочами в гірчичному соусі

Запечені овочі з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли потрібно приготувати вечерю без зайвих клопотів, але з насиченим смаком, курка з овочами в гірчичному соусі стає безпрограшним варіантом. Усі інгредієнти запікаються разом, просочуються ароматним соусом і перетворюються на повноцінну домашню страву, яка підходить і для буднів, і для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче м’ясо без кістки — 600 г;

броколі — 300 г;

картопля — 5 невеликих шт.;

морква — 50 г;

соєвий соус — 4 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

сушений часник — за бажанням;

соус теріякі — за бажанням;

кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо підготувати та нарізати середніми шматочками, щоб воно рівномірно пропікалося й залишалося соковитим. Броколі розібрати на суцвіття середнього розміру.

Броколі та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю очистити та нарізати так, щоб шматочки встигли приготуватися разом із м’ясом. Моркву нарізати тонкими кружальцями або півкільцями для кольору та легкої солодкої нотки.

Курка та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску додати м’ясо та всі овочі. Додати соєвий соус, мед і зернисту гірчицю, приправити сіллю, перцем і, за бажанням, сушеним часником. Добре перемішати, щоб соус рівномірно покрив усі інгредієнти.

Запечена курка з овочами. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у форму для запікання та розрівняти в один шар. Накрити форму фольгою й поставити в духовку, розігріту до 200 °C. Запікати до повної готовності м’яса та картоплі. За 10 хвилин до завершення приготування зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка. Перед подачею за бажанням додати соус теріякі та посипати кунжутом.

