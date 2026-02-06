Відео
Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки

Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки

Дата публікації: 6 лютого 2026 15:04
Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — курка з овочами в гірчичному соусі
Запечені овочі з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли потрібно приготувати вечерю без зайвих клопотів, але з насиченим смаком, курка з овочами в гірчичному соусі стає безпрограшним варіантом. Усі інгредієнти запікаються разом, просочуються ароматним соусом і перетворюються на повноцінну домашню страву, яка підходить і для буднів, і для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo. 

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо без кістки — 600 г;
  • броколі — 300 г;
  • картопля — 5 невеликих шт.;
  • морква — 50 г;
  • соєвий соус — 4 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • зерниста гірчиця — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сушений часник — за бажанням;
  • соус теріякі — за бажанням;
  • кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо підготувати та нарізати середніми шматочками, щоб воно рівномірно пропікалося й залишалося соковитим. Броколі розібрати на суцвіття середнього розміру.

рецепт вечері за 30 хвилин
Броколі та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю очистити та нарізати так, щоб шматочки встигли приготуватися разом із м’ясом. Моркву нарізати тонкими кружальцями або півкільцями для кольору та легкої солодкої нотки.

рецепт вечері з куркою та овочами
Курка та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску додати м’ясо та всі овочі. Додати соєвий соус, мед і зернисту гірчицю, приправити сіллю, перцем і, за бажанням, сушеним часником. Добре перемішати, щоб соус рівномірно покрив усі інгредієнти.

рецепт курки з овочами в духовці
Запечена курка з овочами. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у форму для запікання та розрівняти в один шар. Накрити форму фольгою й поставити в духовку, розігріту до 200 °C. Запікати до повної готовності м’яса та картоплі. За 10 хвилин до завершення приготування зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка. Перед подачею за бажанням додати соус теріякі та посипати кунжутом.

овочі м'ясо Вечеря рецепт курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
