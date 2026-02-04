Лінива вечеря за 15 хвилин на пательні — пельмені зі сметаною та сиром

Пельмені та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли зовсім немає сил готувати, а хочеться чогось смачного й домашнього, виручає ця лінива вечеря з пельменів. Усього кілька простих інгредієнтів, одна пательня та мінімум часу — і на столі з’являється ніжна, соковита страва з тягучим сиром і вершковим соусом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пельмені заморожені — 500 г;

сметана — 200 г;

вода або бульйон — 100 мл;

соєвий соус — 1–2 ст. л.;

сир твердий — 120 г;

часник — 2 зубчики;

приправа до м’яса — до свого смаку;

сирна приправа — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

вершкове масло — для змащування.

Спосіб приготування

Підібрати пательню такого розміру, щоб пельмені можна було викласти в один шар. Змастити дно вершковим маслом і рівномірно викласти заморожені пельмені, не відварюючи їх попередньо.

Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці з’єднати сметану, воду або бульйон, соєвий соус, подрібнений часник, приправу до м’яса, сирну приправу та чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної консистенції.

Пельмені в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити пельмені соусом так, щоб він покривав їх приблизно наполовину. Накрити пательню кришкою та поставити на слабкий вогонь. Готувати, періодично перевіряючи, щоб соус не википав, а пельмені рівномірно пропарювалися й ставали м’якими.

Пельмені та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли пельмені повністю прогріються, зняти кришку, рясно посипати страву натертим твердим сиром і знову накрити. Залишити на мінімальному вогні, доки сир повністю не розплавиться та не утворить апетитну тягучу скоринку.

Пельмені з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати страву гарячою одразу з пательні. Лінива вечеря виходить ситною, ароматною та ідеальною для тих випадків, коли немає часу довго стояти біля плити.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.