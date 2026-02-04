Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Лінива вечеря за 15 хвилин — потрібно пачка пельменів та сметана

Лінива вечеря за 15 хвилин — потрібно пачка пельменів та сметана

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 22:04
Лінива вечеря за 15 хвилин на пательні — пельмені зі сметаною та сиром
Пельмені та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли зовсім немає сил готувати, а хочеться чогось смачного й домашнього, виручає ця лінива вечеря з пельменів. Усього кілька простих інгредієнтів, одна пательня та мінімум часу — і на столі з’являється ніжна, соковита страва з тягучим сиром і вершковим соусом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пельмені заморожені — 500 г;
  • сметана — 200 г;
  • вода або бульйон — 100 мл;
  • соєвий соус — 1–2 ст. л.;
  • сир твердий — 120 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • приправа до м’яса — до свого смаку;
  • сирна приправа — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • вершкове масло — для змащування.

Спосіб приготування

Підібрати пательню такого розміру, щоб пельмені можна було викласти в один шар. Змастити дно вершковим маслом і рівномірно викласти заморожені пельмені, не відварюючи їх попередньо.

смачна вечеря з пельменями
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці з’єднати сметану, воду або бульйон, соєвий соус, подрібнений часник, приправу до м’яса, сирну приправу та чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної консистенції.

пельмені в сметані на вечерю
Пельмені в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити пельмені соусом так, щоб він покривав їх приблизно наполовину. Накрити пательню кришкою та поставити на слабкий вогонь. Готувати, періодично перевіряючи, щоб соус не википав, а пельмені рівномірно пропарювалися й ставали м’якими.

рецепт пельменів на вечерю
Пельмені та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли пельмені повністю прогріються, зняти кришку, рясно посипати страву натертим твердим сиром і знову накрити. Залишити на мінімальному вогні, доки сир повністю не розплавиться та не утворить апетитну тягучу скоринку.

рецепт пельменів в сметані на вечерю
Пельмені з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати страву гарячою одразу з пательні. Лінива вечеря виходить ситною, ароматною та ідеальною для тих випадків, коли немає часу довго стояти біля плити.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря рецепт пельмені сметана соус
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації