Лінива вечеря за 15 хвилин на пательні — пельмені зі сметаною та сиром

Лінива вечеря за 15 хвилин — потрібно пачка пельменів та сметана
Коли зовсім немає сил готувати, а хочеться чогось смачного й домашнього, виручає ця лінива вечеря з пельменів. Усього кілька простих інгредієнтів, одна пательня та мінімум часу — і на столі з’являється ніжна, соковита страва з тягучим сиром і вершковим соусом.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пельмені заморожені — 500 г;
- сметана — 200 г;
- вода або бульйон — 100 мл;
- соєвий соус — 1–2 ст. л.;
- сир твердий — 120 г;
- часник — 2 зубчики;
- приправа до м’яса — до свого смаку;
- сирна приправа — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- вершкове масло — для змащування.
Спосіб приготування
Підібрати пательню такого розміру, щоб пельмені можна було викласти в один шар. Змастити дно вершковим маслом і рівномірно викласти заморожені пельмені, не відварюючи їх попередньо.
В окремій мисці з’єднати сметану, воду або бульйон, соєвий соус, подрібнений часник, приправу до м’яса, сирну приправу та чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної консистенції.
Залити пельмені соусом так, щоб він покривав їх приблизно наполовину. Накрити пательню кришкою та поставити на слабкий вогонь. Готувати, періодично перевіряючи, щоб соус не википав, а пельмені рівномірно пропарювалися й ставали м’якими.
Коли пельмені повністю прогріються, зняти кришку, рясно посипати страву натертим твердим сиром і знову накрити. Залишити на мінімальному вогні, доки сир повністю не розплавиться та не утворить апетитну тягучу скоринку.
Подавати страву гарячою одразу з пательні. Лінива вечеря виходить ситною, ароматною та ідеальною для тих випадків, коли немає часу довго стояти біля плити.
