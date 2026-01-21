Відео
Підлива за 5 хвилин — для будь-яких каш, макаронів та пюре

Дата публікації: 21 січня 2026 01:04
Підлива за 5 хвилин — простий рецепт до будь-якого гарніру
Пюре з підливою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підливи виручає тоді, коли потрібно швидко зробити страву смачнішою без зайвих зусиль. Вона готується буквально за кілька хвилин, але додає гарнірам насиченого домашнього смаку. Ідеальний варіант для повсякденного обіду чи вечері, коли хочеться просто, швидко й по-справжньому смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • олія — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • вода — 500 мл;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • перець мелений — до свого смаку;
  • сушений кріп — до свого смаку;
  • сметана — 1 ст. л.

Спосіб приготування

На сковорідці розігріти олію, додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтане. Додати борошно й активно перемішати, обсмажуючи масу до легкого золотистого відтінку. Важливо не пересмажити борошно, щоб підлива залишилася ніжною та без гіркоти.

рецепт підливи до пюре
Вершкове масло та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

До підрум’яненого борошна додати томатну пасту, ретельно перемішати й прогріти ще кілька хвилин, щоб смак став більш насиченим. Поступово додати воду, постійно помішуючи, щоб маса залишалася гладкою та без грудочок.

рецепт підливи до каші
Приготування підливи. Фото: gospodynka.com.ua

Коли підлива набуде бажаної консистенції, додати лавровий лист, сіль, мелений перець і сушений кріп. Добре перемішати, дати закипіти, після чого додати сметану.

рецепт підливи для гарнірів
Котлети та пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Дати підливі ще раз закипіти — і вона готова. Соус виходить універсальним, ароматним і чудово поєднується з будь-якими гарнірами, м’ясними або рибними стравами.

рецепт каша пюре соус макарони твердих сортів
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
