Підлива за 5 хвилин — простий рецепт до будь-якого гарніру

Пюре з підливою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підливи виручає тоді, коли потрібно швидко зробити страву смачнішою без зайвих зусиль. Вона готується буквально за кілька хвилин, але додає гарнірам насиченого домашнього смаку. Ідеальний варіант для повсякденного обіду чи вечері, коли хочеться просто, швидко й по-справжньому смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

олія — 2 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

борошно — 2 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

вода — 500 мл;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець мелений — до свого смаку;

сушений кріп — до свого смаку;

сметана — 1 ст. л.

Спосіб приготування

На сковорідці розігріти олію, додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтане. Додати борошно й активно перемішати, обсмажуючи масу до легкого золотистого відтінку. Важливо не пересмажити борошно, щоб підлива залишилася ніжною та без гіркоти.

Вершкове масло та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

До підрум’яненого борошна додати томатну пасту, ретельно перемішати й прогріти ще кілька хвилин, щоб смак став більш насиченим. Поступово додати воду, постійно помішуючи, щоб маса залишалася гладкою та без грудочок.

Приготування підливи. Фото: gospodynka.com.ua

Коли підлива набуде бажаної консистенції, додати лавровий лист, сіль, мелений перець і сушений кріп. Добре перемішати, дати закипіти, після чого додати сметану.

Котлети та пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Дати підливі ще раз закипіти — і вона готова. Соус виходить універсальним, ароматним і чудово поєднується з будь-якими гарнірами, м’ясними або рибними стравами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.