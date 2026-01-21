Видео
Подлива за 5 минут — для любых каш, макарон и пюре

Дата публикации 21 января 2026 01:04
Подлива за 5 минут — простой рецепт к любому гарниру
Пюре с подливкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт подливки выручает тогда, когда нужно быстро сделать блюдо вкуснее без лишних усилий. Она готовится буквально за несколько минут, но добавляет гарнирам насыщенный домашний вкус. Идеальный вариант для повседневного обеда или ужина, когда хочется просто, быстро и по-настоящему вкусно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 500 мл.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец молотый — по своему вкусу;
  • сушеный укроп — по своему вкусу;
  • сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления

На сковороде разогреть масло, добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает. Добавить муку и активно перемешать, обжаривая массу до легкого золотистого оттенка. Важно не пережарить муку, чтобы подлива осталась нежной и без горечи.

рецепт підливи до пюре
Сливочное масло и мука. Фото: gospodynka.com.ua

К подрумяненной муке добавить томатную пасту, тщательно перемешать и прогреть еще несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Постепенно добавить воду, постоянно помешивая, чтобы масса оставалась гладкой и без комочков.

рецепт підливи до каші
Приготовление подливки. Фото: gospodynka.com.ua

Когда подлива приобретет желаемую консистенцию, добавить лавровый лист, соль, молотый перец и сушеный укроп. Хорошо перемешать, дать закипеть, после чего добавить сметану.

рецепт підливи для гарнірів
Котлеты и пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Дать подливе еще раз закипеть — и она готова. Соус получается универсальным, ароматным и прекрасно сочетается с любыми гарнирами, мясными или рыбными блюдами.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
