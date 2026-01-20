Картофель по-деревенски в духовке — простой рецепт приготовления с сыром

Новый рецепт картофеля по-деревенски — поставил в духовку и забыл
Этот рецепт картофеля по-деревенски создан для тех моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Все просто: смешать, выложить на противень и поставить в духовку, пока она делает свое дело. Картофель получается ароматным, с хрустящей корочкой и насыщенным домашним вкусом, который идеально подходит и для ужина, и как гарнир к любому блюду.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 1200-1300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сухой чеснок — 1,5 ч. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- сладкая паприка — по желанию;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- твердый ароматный сыр — 50-80 г;
- растительное масло — 4-5 ст. л.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать крупными дольками в стиле классического картофеля по-деревенски.
После нарезки тщательно промыть и хорошо обсушить кухонным полотенцем, чтобы поверхность осталась максимально сухой — именно это обеспечивает хрустящую корочку. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами.
В большой миске соединить картофель и лук. Добавить соль, черный перец, сухой чеснок и сладкую паприку по желанию. Влить растительное масло, всыпать панировочные сухари и тщательно перемешать, чтобы каждая долька была равномерно покрыта специями.
Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить к картофелю и еще раз аккуратно перемешать руками.
Противень застелить пергаментом, выложить картофель в один слой, не накладывая кусочки друг на друга. Запекать в заранее разогретой духовке при 190 °C до золотистой корочки, пока картофель не станет мягким внутри, а сыр не образует легкий хрустящий слой.
