Україна
Новый рецепт картофеля по-деревенски — поставил в духовку и забыл

Новый рецепт картофеля по-деревенски — поставил в духовку и забыл

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 21:04
Картофель по-деревенски в духовке — простой рецепт приготовления с сыром
Картофель по-деревенски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт картофеля по-деревенски создан для тех моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Все просто: смешать, выложить на противень и поставить в духовку, пока она делает свое дело. Картофель получается ароматным, с хрустящей корочкой и насыщенным домашним вкусом, который идеально подходит и для ужина, и как гарнир к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • картофель — 1200-1300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сухой чеснок — 1,5 ч. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • сладкая паприка — по желанию;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • твердый ароматный сыр — 50-80 г;
  • растительное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными дольками в стиле классического картофеля по-деревенски.

рецепт картоплі в духовці
Нарезанный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

После нарезки тщательно промыть и хорошо обсушить кухонным полотенцем, чтобы поверхность осталась максимально сухой — именно это обеспечивает хрустящую корочку. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами.

картопля по-селянські в духовці
Картофель и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить картофель и лук. Добавить соль, черный перец, сухой чеснок и сладкую паприку по желанию. Влить растительное масло, всыпать панировочные сухари и тщательно перемешать, чтобы каждая долька была равномерно покрыта специями.

картопля з сиром в духовці
Картофель с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить к картофелю и еще раз аккуратно перемешать руками.

картопля по-селянськи з сиром в духовці
Запеченный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Противень застелить пергаментом, выложить картофель в один слой, не накладывая кусочки друг на друга. Запекать в заранее разогретой духовке при 190 °C до золотистой корочки, пока картофель не станет мягким внутри, а сыр не образует легкий хрустящий слой.

Ужин картошка рецепт специи гарнир
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
