Картофель по-деревенски в духовке — простой рецепт приготовления с сыром

Картофель по-деревенски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт картофеля по-деревенски создан для тех моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Все просто: смешать, выложить на противень и поставить в духовку, пока она делает свое дело. Картофель получается ароматным, с хрустящей корочкой и насыщенным домашним вкусом, который идеально подходит и для ужина, и как гарнир к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 1200-1300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сухой чеснок — 1,5 ч. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

черный перец — по своему вкусу;

сладкая паприка — по желанию;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

твердый ароматный сыр — 50-80 г;

растительное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными дольками в стиле классического картофеля по-деревенски.

Нарезанный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

После нарезки тщательно промыть и хорошо обсушить кухонным полотенцем, чтобы поверхность осталась максимально сухой — именно это обеспечивает хрустящую корочку. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами.

Картофель и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить картофель и лук. Добавить соль, черный перец, сухой чеснок и сладкую паприку по желанию. Влить растительное масло, всыпать панировочные сухари и тщательно перемешать, чтобы каждая долька была равномерно покрыта специями.

Картофель с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить к картофелю и еще раз аккуратно перемешать руками.

Запеченный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Противень застелить пергаментом, выложить картофель в один слой, не накладывая кусочки друг на друга. Запекать в заранее разогретой духовке при 190 °C до золотистой корочки, пока картофель не станет мягким внутри, а сыр не образует легкий хрустящий слой.

