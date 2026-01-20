Відео
Головна Смак Новий рецепт картоплі по-селянськи — поставив в духовку та забув

Новий рецепт картоплі по-селянськи — поставив в духовку та забув

Дата публікації: 20 січня 2026 21:04
Картопля по-селянськи в духовці — простий рецепт приготування з сиром
Картопля по-селянськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт картоплі по-селянськи створений для тих моментів, коли хочеться мінімум клопоту та максимум смаку. Усе просто: змішати, викласти на деко й поставити в духовку, поки вона робить свою справу. Картопля виходить ароматною, з хрумкою скоринкою та насиченим домашнім смаком, який ідеально підходить і для вечері, і як гарнір до будь-якої страви.

Вам знадобиться:

  • картопля — 1200–1300 г;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • сухий часник — 1,5 ч. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • солодка паприка — за бажанням;
  • панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
  • твердий ароматний сир — 50–80 г;
  • рослинна олія — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими дольками у стилі класичної картоплі по-селянськи.

рецепт картоплі в духовці
Нарізана картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Після нарізання ретельно промити та добре обсушити кухонним рушником, щоб поверхня залишилася максимально сухою — саме це забезпечує хрумку скоринку. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями.

картопля по-селянські в духовці
Картопля та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати картоплю та цибулю. Додати сіль, чорний перець, сухий часник і солодку паприку за бажанням. Влити рослинну олію, всипати панірувальні сухарі та ретельно перемішати, щоб кожна долька була рівномірно покрита спеціями.

картопля з сиром в духовці
Картопля з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир натерти на дрібній тертці, додати до картоплі та ще раз акуратно перемішати руками.

картопля по-селянськи з сиром в духовці
Запечена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти картоплю в один шар, не накладаючи шматочки один на один. Запікати в заздалегідь розігрітій духовці при 190 °C до золотистої скоринки, поки картопля не стане м’якою всередині, а сир не утворить легкий хрумкий шар.

Вечеря картопля рецепт спеції гарнір
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
