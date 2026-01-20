Картопля по-селянськи в духовці — простий рецепт приготування з сиром

Новий рецепт картоплі по-селянськи — поставив в духовку та забув
Цей рецепт картоплі по-селянськи створений для тих моментів, коли хочеться мінімум клопоту та максимум смаку. Усе просто: змішати, викласти на деко й поставити в духовку, поки вона робить свою справу. Картопля виходить ароматною, з хрумкою скоринкою та насиченим домашнім смаком, який ідеально підходить і для вечері, і як гарнір до будь-якої страви.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- картопля — 1200–1300 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- сухий часник — 1,5 ч. л.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- чорний перець — до свого смаку;
- солодка паприка — за бажанням;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- твердий ароматний сир — 50–80 г;
- рослинна олія — 4–5 ст. л.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати великими дольками у стилі класичної картоплі по-селянськи.
Після нарізання ретельно промити та добре обсушити кухонним рушником, щоб поверхня залишилася максимально сухою — саме це забезпечує хрумку скоринку. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями.
У великій мисці з’єднати картоплю та цибулю. Додати сіль, чорний перець, сухий часник і солодку паприку за бажанням. Влити рослинну олію, всипати панірувальні сухарі та ретельно перемішати, щоб кожна долька була рівномірно покрита спеціями.
Твердий сир натерти на дрібній тертці, додати до картоплі та ще раз акуратно перемішати руками.
Деко застелити пергаментом, викласти картоплю в один шар, не накладаючи шматочки один на один. Запікати в заздалегідь розігрітій духовці при 190 °C до золотистої скоринки, поки картопля не стане м’якою всередині, а сир не утворить легкий хрумкий шар.
