Картопля по-селянськи в духовці — простий рецепт приготування з сиром

Картопля по-селянськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт картоплі по-селянськи створений для тих моментів, коли хочеться мінімум клопоту та максимум смаку. Усе просто: змішати, викласти на деко й поставити в духовку, поки вона робить свою справу. Картопля виходить ароматною, з хрумкою скоринкою та насиченим домашнім смаком, який ідеально підходить і для вечері, і як гарнір до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 1200–1300 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

сухий часник — 1,5 ч. л.;

сіль — 1,5 ч. л.;

чорний перець — до свого смаку;

солодка паприка — за бажанням;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

твердий ароматний сир — 50–80 г;

рослинна олія — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими дольками у стилі класичної картоплі по-селянськи.

Нарізана картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Після нарізання ретельно промити та добре обсушити кухонним рушником, щоб поверхня залишилася максимально сухою — саме це забезпечує хрумку скоринку. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Картопля та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати картоплю та цибулю. Додати сіль, чорний перець, сухий часник і солодку паприку за бажанням. Влити рослинну олію, всипати панірувальні сухарі та ретельно перемішати, щоб кожна долька була рівномірно покрита спеціями.

Картопля з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир натерти на дрібній тертці, додати до картоплі та ще раз акуратно перемішати руками.

Запечена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти картоплю в один шар, не накладаючи шматочки один на один. Запікати в заздалегідь розігрітій духовці при 190 °C до золотистої скоринки, поки картопля не стане м’якою всередині, а сир не утворить легкий хрумкий шар.

