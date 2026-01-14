Відео
Україна
Новий рецепт запеченої картоплі — рум'яна і хрустка зовні

Новий рецепт запеченої картоплі — рум’яна і хрустка зовні

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 21:04
Запечена картопля з хрусткою скоринкою — простий рецепт приготування
Запечена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт запеченої картоплі легко замінить будь-який складний гарнір. Зовні вона виходить рум’яною та хрусткою, а всередині залишається ніжною і кремовою. Простий спосіб приготування та кілька кулінарних хитрощів допоможуть отримати ідеальний результат навіть із найзвичайнішої картоплі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля середнього розміру — потрібна кількість;
  • олія — для змащування;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • улюблені прянощі — за бажанням;
  • крохмаль — за бажанням;
  • оцет 9 % або лимонна кислота — за потреби;
  • майонез — за бажанням.

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити, добре натираючи шкірку щіточкою, щоб прибрати весь бруд. Підготовлені бульби опустити саме в холодну воду, поставити на вогонь і після закипання проварити кілька хвилин. Воду одразу злити. Цей етап потрібен для того, щоб картопля під час запікання не пересихала і залишалась ніжною всередині. Поки картопля гаряча обережно притиснути, надаючи пласкої форми. Робити це потрібно швидко, щоб картопля не встигла охолонути. Якщо картопля дуже розсипчаста і є ризик, що вона почне розвалюватися, у воду для бланшування можна додати трохи оцту або лимонної кислоти. Це зробить структуру більш щільною, не змінюючи смаку.

рецепт картоплі в духовці
Запечена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Підготовлену картоплю змастити олією, змішаною із сіллю, перцем і прянощами. Зручно робити це кулінарним пензлем або просто занурити картоплини в ароматну олію. Для особливо рум’яної та хрусткої скоринки картоплю після змащування можна злегка присипати крохмалем, а потім ще раз змастити олією. Такий прийом дає красивий золотистий колір і приємний хрускіт.

запечена картопля в духовці
Запечена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Як альтернативу олії можна використати майонез. Він також добре захищає картоплю від пересушування і допомагає утворити апетитну скоринку. Викласти картоплю на деко в один шар і запікати у розігрітій до 180 °C духовці до готовності та рум’яної скоринки. Подавати гарячою як самостійну страву або як гарнір.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря картопля рецепт гарнір духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
