Запеченный картофель с хрустящей корочкой — простой рецепт приготовления

Новый рецепт запеченного картофеля — румяный и хрустящий снаружи
Этот рецепт запеченного картофеля легко заменит любой сложный гарнир. Снаружи он получается румяным и хрустящим, а внутри остается нежным и кремовым. Простой способ приготовления и несколько кулинарных хитростей помогут получить идеальный результат даже из самого обычного картофеля.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель среднего размера — нужное количество;
- масло — для смазывания;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- любимые пряности — по желанию;
- крахмал — по желанию;
- уксус 9% или лимонная кислота — по необходимости;
- майонез — по желанию.
Способ приготовления
Картофель тщательно вымыть, хорошо натирая кожуру щеточкой, чтобы убрать всю грязь. Подготовленные клубни опустить именно в холодную воду, поставить на огонь и после закипания проварить несколько минут. Воду сразу слить. Этот этап нужен для того, чтобы картофель во время запекания не пересыхал и оставался нежным внутри. Пока картофель горячий осторожно прижать, придавая плоскую форму. Делать это нужно быстро, чтобы картофель не успел остыть. Если картофель очень рассыпчатый и есть риск, что он начнет распадаться, в воду для бланширования можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. Это сделает структуру более плотной, не меняя вкуса.
Подготовленный картофель смазать маслом, смешанным с солью, перцем и пряностями. Удобно делать это кулинарной кистью или просто окунуть картофелины в ароматное масло. Для особо румяной и хрустящей корочки картофель после смазывания можно слегка присыпать крахмалом, а затем еще раз смазать маслом. Такой прием дает красивый золотистый цвет и приятный хруст.
В качестве альтернативы маслу можно использовать майонез. Он также хорошо защищает картофель от пересушивания и помогает образовать аппетитную корочку. Выложить картофель на противень в один слой и запекать в разогретой до 180 °C духовке до готовности и румяной корочки. Подавать горячим как самостоятельное блюдо или как гарнир.
