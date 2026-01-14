Запеченный картофель с хрустящей корочкой — простой рецепт приготовления

Запеченный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт запеченного картофеля легко заменит любой сложный гарнир. Снаружи он получается румяным и хрустящим, а внутри остается нежным и кремовым. Простой способ приготовления и несколько кулинарных хитростей помогут получить идеальный результат даже из самого обычного картофеля.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель среднего размера — нужное количество;

масло — для смазывания;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

любимые пряности — по желанию;

крахмал — по желанию;

уксус 9% или лимонная кислота — по необходимости;

майонез — по желанию.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть, хорошо натирая кожуру щеточкой, чтобы убрать всю грязь. Подготовленные клубни опустить именно в холодную воду, поставить на огонь и после закипания проварить несколько минут. Воду сразу слить. Этот этап нужен для того, чтобы картофель во время запекания не пересыхал и оставался нежным внутри. Пока картофель горячий осторожно прижать, придавая плоскую форму. Делать это нужно быстро, чтобы картофель не успел остыть. Если картофель очень рассыпчатый и есть риск, что он начнет распадаться, в воду для бланширования можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. Это сделает структуру более плотной, не меняя вкуса.

Запеченный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовленный картофель смазать маслом, смешанным с солью, перцем и пряностями. Удобно делать это кулинарной кистью или просто окунуть картофелины в ароматное масло. Для особо румяной и хрустящей корочки картофель после смазывания можно слегка присыпать крахмалом, а затем еще раз смазать маслом. Такой прием дает красивый золотистый цвет и приятный хруст.

Запеченный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

В качестве альтернативы маслу можно использовать майонез. Он также хорошо защищает картофель от пересушивания и помогает образовать аппетитную корочку. Выложить картофель на противень в один слой и запекать в разогретой до 180 °C духовке до готовности и румяной корочки. Подавать горячим как самостоятельное блюдо или как гарнир.

