Главная Вкус Ленивый ужин за 15 минут — нужна пачка пельменей и сметана

Ленивый ужин за 15 минут — нужна пачка пельменей и сметана

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 22:04
Ленивый ужин за 15 минут на сковороде — пельмени со сметаной и творогом
Пельмени и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда совсем нет сил готовить, а хочется чего-то вкусного и домашнего, выручает этот ленивый ужин из пельменей. Всего несколько простых ингредиентов, одна сковорода и минимум времени — и на столе появляется нежное, сочное блюдо с тягучим сыром и сливочным соусом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • пельмени замороженные — 500 г;
  • сметана — 200 г;
  • вода или бульон — 100 мл.;
  • соевый соус — 1-2 ст. л.;
  • сыр твердый — 120 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • приправа к мясу — по своему вкусу;
  • сырная приправа — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Подобрать сковороду такого размера, чтобы пельмени можно было выложить в один слой. Смазать дно сливочным маслом и равномерно выложить замороженные пельмени, не отваривая их предварительно.

смачна вечеря з пельменями
Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить сметану, воду или бульон, соевый соус, измельченный чеснок, приправу к мясу, сырную приправу и черный молотый перец. Хорошо перемешать до однородной консистенции.

пельмені в сметані на вечерю
Пельмени в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить пельмени соусом так, чтобы он покрывал их примерно наполовину. Накрыть сковороду крышкой и поставить на слабый огонь. Готовить, периодически проверяя, чтобы соус не выкипал, а пельмени равномерно пропаривались и становились мягкими.

рецепт пельменів на вечерю
Пельмени и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда пельмени полностью прогреются, снять крышку, обильно посыпать блюдо натертым твердым сыром и снова накрыть. Оставить на минимальном огне, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную тягучую корочку.

рецепт пельменів в сметані на вечерю
Пельмени с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать блюдо горячим сразу со сковороды. Ленивый ужин получается сытным, ароматным и идеальным для тех случаев, когда нет времени долго стоять у плиты.

Ужин рецепт пельмени сметана соус
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
