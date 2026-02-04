Ленивый ужин за 15 минут на сковороде — пельмени со сметаной и творогом

Пельмени и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда совсем нет сил готовить, а хочется чего-то вкусного и домашнего, выручает этот ленивый ужин из пельменей. Всего несколько простых ингредиентов, одна сковорода и минимум времени — и на столе появляется нежное, сочное блюдо с тягучим сыром и сливочным соусом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

пельмени замороженные — 500 г;

сметана — 200 г;

вода или бульон — 100 мл.;

соевый соус — 1-2 ст. л.;

сыр твердый — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

приправа к мясу — по своему вкусу;

сырная приправа — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

сливочное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Подобрать сковороду такого размера, чтобы пельмени можно было выложить в один слой. Смазать дно сливочным маслом и равномерно выложить замороженные пельмени, не отваривая их предварительно.

Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить сметану, воду или бульон, соевый соус, измельченный чеснок, приправу к мясу, сырную приправу и черный молотый перец. Хорошо перемешать до однородной консистенции.

Пельмени в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить пельмени соусом так, чтобы он покрывал их примерно наполовину. Накрыть сковороду крышкой и поставить на слабый огонь. Готовить, периодически проверяя, чтобы соус не выкипал, а пельмени равномерно пропаривались и становились мягкими.

Пельмени и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда пельмени полностью прогреются, снять крышку, обильно посыпать блюдо натертым твердым сыром и снова накрыть. Оставить на минимальном огне, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную тягучую корочку.

Пельмени с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать блюдо горячим сразу со сковороды. Ленивый ужин получается сытным, ароматным и идеальным для тех случаев, когда нет времени долго стоять у плиты.

