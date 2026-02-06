Простой ужин в духовке за 30 минут — курица с овощами в горчичном соусе

Простой ужин в духовке за 30 минут — понадобится 600 г курицы
Когда нужно приготовить ужин без лишних хлопот, но с насыщенным вкусом, курица с овощами в горчичном соусе становится беспроигрышным вариантом. Все ингредиенты запекаются вместе, пропитываются ароматным соусом и превращаются в полноценное домашнее блюдо, которое подходит и для будней, и для семейного ужина.
Вам понадобится:
- куриное мясо без кости — 600 г;
- брокколи — 300 г;
- картофель — 5 небольших шт.;
- морковь — 50 г;
- соевый соус — 4 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- сушеный чеснок — по желанию;
- соус терияки — по желанию;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
Куриное мясо подготовить и нарезать средними кусочками, чтобы оно равномерно пропекалось и оставалось сочным. Брокколи разобрать на соцветия среднего размера.
Картофель очистить и нарезать так, чтобы кусочки успели приготовиться вместе с мясом. Морковь нарезать тонкими кружочками или полукольцами для цвета и легкой сладкой нотки.
В большую миску добавить мясо и все овощи. Добавить соевый соус, мед и зернистую горчицу, приправить солью, перцем и, по желанию, сушеным чесноком. Хорошо перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты.
Переложить смесь в форму для запекания и разровнять в один слой. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 200 °C. Запекать до полной готовности мяса и картофеля. За 10 минут до завершения приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка. Перед подачей по желанию добавить соус терияки и посыпать кунжутом.
