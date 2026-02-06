Видео
Простой ужин в духовке за 30 минут — понадобится 600 г курицы

Дата публикации 6 февраля 2026 15:04
Простой ужин в духовке за 30 минут — курица с овощами в горчичном соусе
Запеченные овощи с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нужно приготовить ужин без лишних хлопот, но с насыщенным вкусом, курица с овощами в горчичном соусе становится беспроигрышным вариантом. Все ингредиенты запекаются вместе, пропитываются ароматным соусом и превращаются в полноценное домашнее блюдо, которое подходит и для будней, и для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриное мясо без кости — 600 г;
  • брокколи — 300 г;
  • картофель — 5 небольших шт.;
  • морковь — 50 г;
  • соевый соус — 4 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сушеный чеснок — по желанию;
  • соус терияки — по желанию;
  • кунжут — по желанию.

Способ приготовления

Куриное мясо подготовить и нарезать средними кусочками, чтобы оно равномерно пропекалось и оставалось сочным. Брокколи разобрать на соцветия среднего размера.

рецепт вечері за 30 хвилин
Брокколи и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить и нарезать так, чтобы кусочки успели приготовиться вместе с мясом. Морковь нарезать тонкими кружочками или полукольцами для цвета и легкой сладкой нотки.

рецепт вечері з куркою та овочами
Курица и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску добавить мясо и все овощи. Добавить соевый соус, мед и зернистую горчицу, приправить солью, перцем и, по желанию, сушеным чесноком. Хорошо перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты.

рецепт курки з овочами в духовці
Запеченная курица с овощами. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить смесь в форму для запекания и разровнять в один слой. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 200 °C. Запекать до полной готовности мяса и картофеля. За 10 минут до завершения приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка. Перед подачей по желанию добавить соус терияки и посыпать кунжутом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
