Простой ужин в духовке за 30 минут — курица с овощами в горчичном соусе

Запеченные овощи с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нужно приготовить ужин без лишних хлопот, но с насыщенным вкусом, курица с овощами в горчичном соусе становится беспроигрышным вариантом. Все ингредиенты запекаются вместе, пропитываются ароматным соусом и превращаются в полноценное домашнее блюдо, которое подходит и для будней, и для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное мясо без кости — 600 г;

брокколи — 300 г;

картофель — 5 небольших шт.;

морковь — 50 г;

соевый соус — 4 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сушеный чеснок — по желанию;

соус терияки — по желанию;

кунжут — по желанию.

Способ приготовления

Куриное мясо подготовить и нарезать средними кусочками, чтобы оно равномерно пропекалось и оставалось сочным. Брокколи разобрать на соцветия среднего размера.

Брокколи и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить и нарезать так, чтобы кусочки успели приготовиться вместе с мясом. Морковь нарезать тонкими кружочками или полукольцами для цвета и легкой сладкой нотки.

Курица и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску добавить мясо и все овощи. Добавить соевый соус, мед и зернистую горчицу, приправить солью, перцем и, по желанию, сушеным чесноком. Хорошо перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты.

Запеченная курица с овощами. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить смесь в форму для запекания и разровнять в один слой. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 200 °C. Запекать до полной готовности мяса и картофеля. За 10 минут до завершения приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка. Перед подачей по желанию добавить соус терияки и посыпать кунжутом.

