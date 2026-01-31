Курячі ніжки в духовці за 30 хвилин — новий рецепт вечері

Курячі ніжки в духовці. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковиті курячі ніжки в духовці — швидкий і простий варіант вечері. Маринад із соєвого соусу, кетчупу та часнику проникає в м’ясо завдяки надрізам, завдяки чому курка виходить неймовірно ароматною, з рум’яною скоринкою і насиченим соусом. Це страва, яка готується легко та швидко, але виглядає апетитно та святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі ніжки — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

соєвий соус — 3–4 ст. л.;

кетчуп — 3 ст. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

гострий перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі ніжки промити та обсушити паперовими рушниками. На шкірці зробити багато неглибоких надрізів, не прорізаючи м’ясо до кістки — це дозволить маринаду добре проникнути всередину.

Курячі ніжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник очистити та подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці змішати соєвий соус, кетчуп, часник, чорний та гострий перець. Добре перемішати до однорідності.

Курка, часник та кетчуп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжки щедро змастити маринадом, приділяючи увагу надрізам. Залишити маринуватися на деякий час, щоб м’ясо добре просочилося. Після цього викласти у форму для запікання.

Курка в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати в розігрітій до 190 °C духовці до готовності — шкірка має стати рум’яною, а м’ясо м’яким і соковитим.

Курячі ніжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час запікання маринад карамелізується, створюючи ароматний соус. Готові ніжки дати трохи відпочити й подавати гарячими.

