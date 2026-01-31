Курячі ніжки в духовці за 30 хвилин — новий рецепт вечері

Курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин
Соковиті курячі ніжки в духовці — швидкий і простий варіант вечері. Маринад із соєвого соусу, кетчупу та часнику проникає в м’ясо завдяки надрізам, завдяки чому курка виходить неймовірно ароматною, з рум’яною скоринкою і насиченим соусом. Це страва, яка готується легко та швидко, але виглядає апетитно та святково.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячі ніжки — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- соєвий соус — 3–4 ст. л.;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- гострий перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Курячі ніжки промити та обсушити паперовими рушниками. На шкірці зробити багато неглибоких надрізів, не прорізаючи м’ясо до кістки — це дозволить маринаду добре проникнути всередину.
Часник очистити та подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці змішати соєвий соус, кетчуп, часник, чорний та гострий перець. Добре перемішати до однорідності.
Ніжки щедро змастити маринадом, приділяючи увагу надрізам. Залишити маринуватися на деякий час, щоб м’ясо добре просочилося. Після цього викласти у форму для запікання.
Запікати в розігрітій до 190 °C духовці до готовності — шкірка має стати рум’яною, а м’ясо м’яким і соковитим.
Під час запікання маринад карамелізується, створюючи ароматний соус. Готові ніжки дати трохи відпочити й подавати гарячими.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!