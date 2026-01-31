Відео
Курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 21:04
Курячі ніжки в духовці за 30 хвилин — новий рецепт вечері
Курячі ніжки в духовці. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковиті курячі ніжки в духовці — швидкий і простий варіант вечері. Маринад із соєвого соусу, кетчупу та часнику проникає в м’ясо завдяки надрізам, завдяки чому курка виходить неймовірно ароматною, з рум’яною скоринкою і насиченим соусом. Це страва, яка готується легко та швидко, але виглядає апетитно та святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • курячі ніжки — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • соєвий соус — 3–4 ст. л.;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • гострий перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі ніжки промити та обсушити паперовими рушниками. На шкірці зробити багато неглибоких надрізів, не прорізаючи м’ясо до кістки — це дозволить маринаду добре проникнути всередину.

смачний рецепт курки
Курячі ніжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник очистити та подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці змішати соєвий соус, кетчуп, часник, чорний та гострий перець. Добре перемішати до однорідності.

рецепт курки в спеціях
Курка, часник та кетчуп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжки щедро змастити маринадом, приділяючи увагу надрізам. Залишити маринуватися на деякий час, щоб м’ясо добре просочилося. Після цього викласти у форму для запікання.

рецепт курячих ніжок в духовці
Курка в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати в розігрітій до 190 °C духовці до готовності — шкірка має стати рум’яною, а м’ясо м’яким і соковитим.

рецепт курки в маринаді в духовці
Курячі ніжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час запікання маринад карамелізується, створюючи ароматний соус. Готові ніжки дати трохи відпочити й подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

м'ясо Вечеря рецепт спеції курка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
