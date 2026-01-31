Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Куриные ножки в духовке по-новому рецепту — ужин за 30 минут

Куриные ножки в духовке по-новому рецепту — ужин за 30 минут

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 21:04
Куриные ножки в духовке за 30 минут – новый рецепт ужина
Куриные ножки в духовке. Фото: smakuiemo.com.ua

Сочные куриные ножки в духовке — быстрый и простой вариант ужина. Маринад из соевого соуса, кетчупа и чеснока проникает в мясо благодаря надрезам, благодаря чему курица получается невероятно ароматной, с румяной корочкой и насыщенным соусом. Это блюдо, которое готовится легко и быстро, но выглядит аппетитно и празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные ножки — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — 3-4 ст. л.;
  • кетчуп — 3 ст. л;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • острый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные ножки промыть и обсушить бумажными полотенцами. На шкурке сделать много неглубоких надрезов, не прорезая мясо до кости — это позволит маринаду хорошо проникнуть внутрь.

смачний рецепт курки
Куриные ножки. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок очистить и измельчить ножом или через пресс. В глубокой миске смешать соевый соус, кетчуп, чеснок, черный и острый перец. Хорошо перемешать до однородности.

рецепт курки в спеціях
Курица, чеснок и кетчуп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ножки щедро смазать маринадом, уделяя внимание надрезам. Оставить мариноваться на некоторое время, чтобы мясо хорошо пропиталось. После этого выложить в форму для запекания.

рецепт курячих ніжок в духовці
Курица в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой до 190 °C духовке до готовности — кожица должна стать румяной, а мясо мягким и сочным.

рецепт курки в маринаді в духовці
Куриные ножки. Фото: smakuiemo.com.ua

Во время запекания маринад карамелизируется, создавая ароматный соус. Готовым ножкам дать немного отдохнуть и подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

мясо Ужин рецепт специи курица
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации