Куриные ножки в духовке за 30 минут – новый рецепт ужина

Куриные ножки в духовке. Фото: smakuiemo.com.ua

Сочные куриные ножки в духовке — быстрый и простой вариант ужина. Маринад из соевого соуса, кетчупа и чеснока проникает в мясо благодаря надрезам, благодаря чему курица получается невероятно ароматной, с румяной корочкой и насыщенным соусом. Это блюдо, которое готовится легко и быстро, но выглядит аппетитно и празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриные ножки — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 3-4 ст. л.;

кетчуп — 3 ст. л;

черный молотый перец — по своему вкусу;

острый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные ножки промыть и обсушить бумажными полотенцами. На шкурке сделать много неглубоких надрезов, не прорезая мясо до кости — это позволит маринаду хорошо проникнуть внутрь.

Куриные ножки. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок очистить и измельчить ножом или через пресс. В глубокой миске смешать соевый соус, кетчуп, чеснок, черный и острый перец. Хорошо перемешать до однородности.

Курица, чеснок и кетчуп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ножки щедро смазать маринадом, уделяя внимание надрезам. Оставить мариноваться на некоторое время, чтобы мясо хорошо пропиталось. После этого выложить в форму для запекания.

Курица в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой до 190 °C духовке до готовности — кожица должна стать румяной, а мясо мягким и сочным.

Куриные ножки. Фото: smakuiemo.com.ua

Во время запекания маринад карамелизируется, создавая ароматный соус. Готовым ножкам дать немного отдохнуть и подавать горячими.

