Картофель с мясом и овощами в духовке за 30 минут — рецепт простого ужина

Картофель с мясом и овощами на ужин за 30 минут — рецепт
Когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт всегда выручает. Картофель, курица и овощи запекаются вместе в ароматном соусе, не требуя отдельной обжарки или сложной подготовки. Минимум действий — максимум домашнего вкуса.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- куриное мясо — 600 г;
- лук — 2 шт.;
- овощи замороженные или свежие — 300 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- томатный соус или паста — 150 г;
- приправа универсальная — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное мясо нарезать средними кусочками и переложить в глубокую миску. Добавить сметану, томатный соус или пасту, универсальную приправу, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать, чтобы мясо равномерно покрылось соусом. Добавить овощи и еще раз аккуратно перемешать.
Картофель очистить, промыть и нарезать кубиками. Форму для запекания слегка смазать маслом, выложить картофель ровным слоем и немного подсолить. Поверх картофеля равномерно выложить куриное мясо с овощами вместе с соусом. Разровнять, чтобы все ингредиенты пропекались одинаково.
Поставить форму в разогретую духовку и запекать при температуре 180-200 °C до готовности. В процессе приготовления картофель впитывает соус, а курица становится нежной и сочной.
По желанию в конце приготовления добавить тертый твердый сыр и дать ему слегка подрумяниться. Подавать блюдо горячим, сразу после запекания.
