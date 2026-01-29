Картофель с мясом и овощами в духовке за 30 минут — рецепт простого ужина

Картофель с мясом и овощами. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт всегда выручает. Картофель, курица и овощи запекаются вместе в ароматном соусе, не требуя отдельной обжарки или сложной подготовки. Минимум действий — максимум домашнего вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

куриное мясо — 600 г;

лук — 2 шт.;

овощи замороженные или свежие — 300 г;

сметана — 2 ст. л.;

томатный соус или паста — 150 г;

приправа универсальная — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо нарезать средними кусочками и переложить в глубокую миску. Добавить сметану, томатный соус или пасту, универсальную приправу, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать, чтобы мясо равномерно покрылось соусом. Добавить овощи и еще раз аккуратно перемешать.

Замороженные овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить, промыть и нарезать кубиками. Форму для запекания слегка смазать маслом, выложить картофель ровным слоем и немного подсолить. Поверх картофеля равномерно выложить куриное мясо с овощами вместе с соусом. Разровнять, чтобы все ингредиенты пропекались одинаково.

Картофель и мясо. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить форму в разогретую духовку и запекать при температуре 180-200 °C до готовности. В процессе приготовления картофель впитывает соус, а курица становится нежной и сочной.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию в конце приготовления добавить тертый твердый сыр и дать ему слегка подрумяниться. Подавать блюдо горячим, сразу после запекания.

