Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Картофель с мясом и овощами на ужин за 30 минут — рецепт

Картофель с мясом и овощами на ужин за 30 минут — рецепт

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 21:04
Картофель с мясом и овощами в духовке за 30 минут — рецепт простого ужина
Картофель с мясом и овощами. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт всегда выручает. Картофель, курица и овощи запекаются вместе в ароматном соусе, не требуя отдельной обжарки или сложной подготовки. Минимум действий — максимум домашнего вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • куриное мясо — 600 г;
  • лук — 2 шт.;
  • овощи замороженные или свежие — 300 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • томатный соус или паста — 150 г;
  • приправа универсальная — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо нарезать средними кусочками и переложить в глубокую миску. Добавить сметану, томатный соус или пасту, универсальную приправу, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать, чтобы мясо равномерно покрылось соусом. Добавить овощи и еще раз аккуратно перемешать.

рецепт картоплі на вечерю
Замороженные овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить, промыть и нарезать кубиками. Форму для запекания слегка смазать маслом, выложить картофель ровным слоем и немного подсолить. Поверх картофеля равномерно выложить куриное мясо с овощами вместе с соусом. Разровнять, чтобы все ингредиенты пропекались одинаково.

рецепт картоплі з м’ясом та овочами в духовці
Картофель и мясо. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить форму в разогретую духовку и запекать при температуре 180-200 °C до готовности. В процессе приготовления картофель впитывает соус, а курица становится нежной и сочной.

рецепт картоплі з куркою в духовці
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию в конце приготовления добавить тертый твердый сыр и дать ему слегка подрумяниться. Подавать блюдо горячим, сразу после запекания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

овощи мясо Ужин картошка рецепт
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации