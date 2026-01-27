Видео
Україна
Видео

Макароны с фаршем за 20 минут — на одной сковородке на ужин

Макароны с фаршем за 20 минут — на одной сковородке на ужин

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 21:04
Макароны с мясным соусом на одной сковороде — быстрый рецепт на ужин
Макароны с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Макароны с фаршем на одной сковороде — это удобный и быстрый способ приготовить полноценный ужин без лишней посуды. Блюдо сочетает сочный фарш, насыщенный томатно-сливочный соус и пасту, которая впитывает все ароматы прямо во время приготовления. Такой рецепт идеально подходит для будней, когда хочется вкусно, сытно и без долгого стояния у плиты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.



Вам понадобится:

  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 упаковка;
  • сливки или сметана — 100 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • базилик — по своему вкусу;
  • паста — 300 г;
  • твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, добавить оливковое масло. Лук мелко нарезать, чеснок измельчить, добавить в сковороду и обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, чтобы овощи полностью раскрыли аромат.

макарони з фаршем за 20 хвилин
Фарш на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить фарш, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки. Обжаривать, постоянно помешивая, пока мясо изменит цвет и равномерно подрумянится без крупных комков.

рецепт вечері з макаронів
Макароны в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить томатную пасту, тщательно перемешать, чтобы она равномерно покрыла фарш. Посолить, добавить черный молотый перец и базилик по вкусу. Влить сливки или добавить сметану, перемешать и прогреть соус несколько минут до однородной консистенции.

рецепт макаронів з фаршем
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Сухую пасту добавить прямо в сковороду, равномерно распределить и залить горячей водой так, чтобы она только покрывала макароны. Накрыть крышкой и готовить до мягкости пасты, периодически осторожно перемешивая, чтобы она не слипалась и равномерно впитывала соус. В конце приготовления добавить тертый твердый сыр по желанию, перемешать и дать блюду настояться несколько минут под крышкой.

Ужин рецепт мясной фарш соус макароны твердых сортов
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
