Макароны с мясным соусом на одной сковороде — быстрый рецепт на ужин

Макароны с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Макароны с фаршем на одной сковороде — это удобный и быстрый способ приготовить полноценный ужин без лишней посуды. Блюдо сочетает сочный фарш, насыщенный томатно-сливочный соус и пасту, которая впитывает все ароматы прямо во время приготовления. Такой рецепт идеально подходит для будней, когда хочется вкусно, сытно и без долгого стояния у плиты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 упаковка;

сливки или сметана — 100 мл.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

базилик — по своему вкусу;

паста — 300 г;

твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, добавить оливковое масло. Лук мелко нарезать, чеснок измельчить, добавить в сковороду и обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, чтобы овощи полностью раскрыли аромат.

Фарш на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить фарш, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки. Обжаривать, постоянно помешивая, пока мясо изменит цвет и равномерно подрумянится без крупных комков.

Макароны в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить томатную пасту, тщательно перемешать, чтобы она равномерно покрыла фарш. Посолить, добавить черный молотый перец и базилик по вкусу. Влить сливки или добавить сметану, перемешать и прогреть соус несколько минут до однородной консистенции.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Сухую пасту добавить прямо в сковороду, равномерно распределить и залить горячей водой так, чтобы она только покрывала макароны. Накрыть крышкой и готовить до мягкости пасты, периодически осторожно перемешивая, чтобы она не слипалась и равномерно впитывала соус. В конце приготовления добавить тертый твердый сыр по желанию, перемешать и дать блюду настояться несколько минут под крышкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.