Макароны с мясным соусом на одной сковороде — быстрый рецепт на ужин

Макароны с фаршем за 20 минут — на одной сковородке на ужин
Макароны с фаршем на одной сковороде — это удобный и быстрый способ приготовить полноценный ужин без лишней посуды. Блюдо сочетает сочный фарш, насыщенный томатно-сливочный соус и пасту, которая впитывает все ароматы прямо во время приготовления. Такой рецепт идеально подходит для будней, когда хочется вкусно, сытно и без долгого стояния у плиты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- томатная паста — 1 упаковка;
- сливки или сметана — 100 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- базилик — по своему вкусу;
- паста — 300 г;
- твердый сыр — по желанию.
Способ приготовления
Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, добавить оливковое масло. Лук мелко нарезать, чеснок измельчить, добавить в сковороду и обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, чтобы овощи полностью раскрыли аромат.
Добавить фарш, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки. Обжаривать, постоянно помешивая, пока мясо изменит цвет и равномерно подрумянится без крупных комков.
Добавить томатную пасту, тщательно перемешать, чтобы она равномерно покрыла фарш. Посолить, добавить черный молотый перец и базилик по вкусу. Влить сливки или добавить сметану, перемешать и прогреть соус несколько минут до однородной консистенции.
Сухую пасту добавить прямо в сковороду, равномерно распределить и залить горячей водой так, чтобы она только покрывала макароны. Накрыть крышкой и готовить до мягкости пасты, периодически осторожно перемешивая, чтобы она не слипалась и равномерно впитывала соус. В конце приготовления добавить тертый твердый сыр по желанию, перемешать и дать блюду настояться несколько минут под крышкой.
