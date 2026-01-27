Макарони з м’ясним соусом на одній сковороді — швидкий рецепт на вечерю

Макарони з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Макарони з фаршем на одній сковороді — це зручний і швидкий спосіб приготувати повноцінну вечерю без зайвого посуду. Страва поєднує соковитий фарш, насичений томатно-вершковий соус і пасту, яка вбирає всі аромати просто під час приготування. Такий рецепт ідеально підходить для буднів, коли хочеться смачно, ситно й без довгого стояння біля плити.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

оливкова олія — 2 ст. л.;

томатна паста — 1 упаковка;

вершки або сметана — 100 мл;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

базилік — до свого смаку;

паста — 300 г;

твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

Розігріти сковороду з товстим дном на середньому вогні, додати оливкову олію. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити, додати до сковороди та обсмажувати до м’якості й легкого золотистого кольору, щоб овочі повністю розкрили аромат.

Фарш на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати фарш, розділяючи його лопаткою на дрібні шматочки. Обсмажувати, постійно помішуючи, доки м’ясо змінить колір і рівномірно підрум’яниться без великих грудок.

Макарони в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати томатну пасту, ретельно перемішати, щоб вона рівномірно вкрила фарш. Посолити, додати чорний мелений перець і базилік за смаком. Влити вершки або додати сметану, перемішати та прогріти соус кілька хвилин до однорідної консистенції.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Суху пасту додати прямо в сковороду, рівномірно розподілити та залити гарячою водою так, щоб вона лише покривала макарони. Накрити кришкою й готувати до м’якості пасти, періодично обережно перемішуючи, щоб вона не злипалася та рівномірно вбирала соус. Наприкінці приготування додати тертий твердий сир за бажанням, перемішати та дати страві настоятися кілька хвилин під кришкою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.