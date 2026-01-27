Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Макарони з фаршем за 20 хвилин — на одній сковорідці на вечерю

Макарони з фаршем за 20 хвилин — на одній сковорідці на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 21:04
Макарони з м’ясним соусом на одній сковороді — швидкий рецепт на вечерю
Макарони з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Макарони з фаршем на одній сковороді — це зручний і швидкий спосіб приготувати повноцінну вечерю без зайвого посуду. Страва поєднує соковитий фарш, насичений томатно-вершковий соус і пасту, яка вбирає всі аромати просто під час приготування. Такий рецепт ідеально підходить для буднів, коли хочеться смачно, ситно й без довгого стояння біля плити.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • томатна паста — 1 упаковка;
  • вершки або сметана — 100 мл;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • базилік — до свого смаку;
  • паста — 300 г;
  • твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

Розігріти сковороду з товстим дном на середньому вогні, додати оливкову олію. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити, додати до сковороди та обсмажувати до м’якості й легкого золотистого кольору, щоб овочі повністю розкрили аромат.

макарони з фаршем за 20 хвилин
Фарш на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати фарш, розділяючи його лопаткою на дрібні шматочки. Обсмажувати, постійно помішуючи, доки м’ясо змінить колір і рівномірно підрум’яниться без великих грудок.

рецепт вечері з макаронів
Макарони в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати томатну пасту, ретельно перемішати, щоб вона рівномірно вкрила фарш. Посолити, додати чорний мелений перець і базилік за смаком. Влити вершки або додати сметану, перемішати та прогріти соус кілька хвилин до однорідної консистенції.

рецепт макаронів з фаршем
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Суху пасту додати прямо в сковороду, рівномірно розподілити та залити гарячою водою так, щоб вона лише покривала макарони. Накрити кришкою й готувати до м’якості пасти, періодично обережно перемішуючи, щоб вона не злипалася та рівномірно вбирала соус. Наприкінці приготування додати тертий твердий сир за бажанням, перемішати та дати страві настоятися кілька хвилин під кришкою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

Вечеря рецепт м'ясний фарш соус макарони твердих сортів
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації