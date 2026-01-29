Картопля з м’ясом та овочами в духовці за 30 хвилин — рецепт простої вечері

Картопля з м’ясом та овочами. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати смачну й ситну вечерю, цей рецепт завжди виручає. Картопля, курка та овочі запікаються разом в ароматному соусі, не потребуючи окремого обсмажування чи складної підготовки. Мінімум дій — максимум домашнього смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

куряче м’ясо — 600 г;

цибуля — 2 шт.;

овочі заморожені або свіжі — 300 г;

сметана — 2 ст. л.;

томатний соус або паста — 150 г;

приправа універсальна — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо нарізати середніми шматочками та перекласти в глибоку миску. Додати сметану, томатний соус або пасту, універсальну приправу, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішати, щоб м’ясо рівномірно вкрилося соусом. Додати овочі й ще раз акуратно перемішати.

Заморожені овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю очистити, промити та нарізати кубиками. Форму для запікання злегка змастити олією, викласти картоплю рівним шаром і трохи підсолити. Поверх картоплі рівномірно викласти куряче м’ясо з овочами разом із соусом. Розрівняти, щоб усі інгредієнти пропікалися однаково.

Картопля та м'ясо. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити форму в розігріту духовку та запікати при температурі 180–200 °C до готовності. У процесі приготування картопля вбирає соус, а курка стає ніжною й соковитою.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням наприкінці приготування додати тертий твердий сир і дати йому злегка підрум’янитися. Подавати страву гарячою, одразу після запікання.

