Картопля з м’ясом та овочами в духовці за 30 хвилин — рецепт простої вечері

Картопля з м’ясом та овочами на вечерю за 30 хвилин — рецепт
Коли потрібно швидко приготувати смачну й ситну вечерю, цей рецепт завжди виручає. Картопля, курка та овочі запікаються разом в ароматному соусі, не потребуючи окремого обсмажування чи складної підготовки. Мінімум дій — максимум домашнього смаку.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- куряче м’ясо — 600 г;
- цибуля — 2 шт.;
- овочі заморожені або свіжі — 300 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- томатний соус або паста — 150 г;
- приправа універсальна — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче м’ясо нарізати середніми шматочками та перекласти в глибоку миску. Додати сметану, томатний соус або пасту, універсальну приправу, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішати, щоб м’ясо рівномірно вкрилося соусом. Додати овочі й ще раз акуратно перемішати.
Картоплю очистити, промити та нарізати кубиками. Форму для запікання злегка змастити олією, викласти картоплю рівним шаром і трохи підсолити. Поверх картоплі рівномірно викласти куряче м’ясо з овочами разом із соусом. Розрівняти, щоб усі інгредієнти пропікалися однаково.
Поставити форму в розігріту духовку та запікати при температурі 180–200 °C до готовності. У процесі приготування картопля вбирає соус, а курка стає ніжною й соковитою.
За бажанням наприкінці приготування додати тертий твердий сир і дати йому злегка підрум’янитися. Подавати страву гарячою, одразу після запікання.
