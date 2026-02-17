Соковиті крученики з курячого філе — рецепт з фото для ідеальної вечері

Крученики з курячого філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжне куряче філе, соковита начинка та рум'яна скоринка створюють ідеальне поєднання для домашньої вечері. Цей рецепт допоможе приготувати крученики, які виходять ароматними та м'якими. Журавлина додає приємної кислинки, а сало надає соковитості під час приготування.

Рецепт опублікували Smakuiemo, ​​передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

сало — 100–120 г;

журавлина — 50 г;

часник — 3–4 зубчики;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Розрізати куряче філе вздовж на пласкі шматки однакової товщини. Накрити харчовою плівкою та обережно відбити, щоб м’ясо стало м’яким і рівномірним. Приправити кожен шматок сіллю та чорним меленим перцем.

Куряче філе та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дрібно нарізати сало, щоб воно рівномірно розподілялося всередині рулетів. Подрібнити часник ножем і змішати із салом. Підготувати журавлину, залишити ягоди цілими або злегка подрібнити.

Крученики з салом та журавлиною. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти на край кожного шматка філе частину начинки з сала та часнику, додати кілька ягід журавлини. Акуратно згорнути щільними рулетами, за потреби зафіксувати зубочистками.

Смажені крученики. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, обсмажити крученики з усіх боків до золотистої скоринки. Для запікання викласти рулети у форму, накрити фольгою та готувати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин. Наприкінці зняти фольгу та запікати ще 10 хвилин для утворення рум’яної скоринки. Подати гарячими, давши м’ясу кілька хвилин відпочити перед подачею.

