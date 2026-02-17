Соковиті крученики з курячого філе — рецепт з фото для ідеальної вечері

Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері
Ніжне куряче філе, соковита начинка та рум'яна скоринка створюють ідеальне поєднання для домашньої вечері. Цей рецепт допоможе приготувати крученики, які виходять ароматними та м'якими. Журавлина додає приємної кислинки, а сало надає соковитості під час приготування.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- сало — 100–120 г;
- журавлина — 50 г;
- часник — 3–4 зубчики;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Розрізати куряче філе вздовж на пласкі шматки однакової товщини. Накрити харчовою плівкою та обережно відбити, щоб м’ясо стало м’яким і рівномірним. Приправити кожен шматок сіллю та чорним меленим перцем.
Дрібно нарізати сало, щоб воно рівномірно розподілялося всередині рулетів. Подрібнити часник ножем і змішати із салом. Підготувати журавлину, залишити ягоди цілими або злегка подрібнити.
Викласти на край кожного шматка філе частину начинки з сала та часнику, додати кілька ягід журавлини. Акуратно згорнути щільними рулетами, за потреби зафіксувати зубочистками.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, обсмажити крученики з усіх боків до золотистої скоринки. Для запікання викласти рулети у форму, накрити фольгою та готувати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин. Наприкінці зняти фольгу та запікати ще 10 хвилин для утворення рум’яної скоринки. Подати гарячими, давши м’ясу кілька хвилин відпочити перед подачею.
