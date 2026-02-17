Видео
Сочные крученики из куриного филе — рецепт вкусного ужина

Сочные крученики из куриного филе — рецепт вкусного ужина

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 01:04
Сочные крученики из куриного филе — рецепт с фото для идеального ужина
Крученики из куриного филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежное куриное филе, сочная начинка и румяная корочка создают идеальное сочетание для домашнего ужина. Этот рецепт поможет приготовить крученики, которые получаются ароматными и мягкими. Клюква добавляет приятной кислинки, а сало придает сочности во время приготовления.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • сало — 100-120 г;
  • клюква — 50 г;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Разрезать куриное филе вдоль на плоские куски одинаковой толщины. Накрыть пищевой пленкой и осторожно отбить, чтобы мясо стало мягким и равномерным. Приправить каждый кусок солью и черным молотым перцем.

рецепт кручеників з курячого філе
Куриное филе и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Мелко нарезать сало, чтобы оно равномерно распределялось внутри рулетов. Измельчить чеснок ножом и смешать с салом. Подготовить клюкву, оставить ягоды целыми или слегка измельчить.

смачні крученики з салом ту журавлиною
Крученики с салом и клюквой. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить на край каждого куска филе часть начинки из сала и чеснока, добавить несколько ягод клюквы. Аккуратно свернуть плотными рулетами, при необходимости зафиксировать зубочистками.

рецепт кручеників на сковороді
Жареные крученики. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, обжарить крученики со всех сторон до золотистой корочки. Для запекания выложить рулеты в форму, накрыть фольгой и готовить в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут. В конце снять фольгу и запекать еще 10 минут для образования румяной корочки. Подать горячими, дав мясу несколько минут отдохнуть перед подачей.

Ужин рецепт курица котлеты куриное филе
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
