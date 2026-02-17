Сочные крученики из куриного филе — рецепт с фото для идеального ужина

Сочные крученики из куриного филе — рецепт вкусного ужина
Нежное куриное филе, сочная начинка и румяная корочка создают идеальное сочетание для домашнего ужина. Этот рецепт поможет приготовить крученики, которые получаются ароматными и мягкими. Клюква добавляет приятной кислинки, а сало придает сочности во время приготовления.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- сало — 100-120 г;
- клюква — 50 г;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Разрезать куриное филе вдоль на плоские куски одинаковой толщины. Накрыть пищевой пленкой и осторожно отбить, чтобы мясо стало мягким и равномерным. Приправить каждый кусок солью и черным молотым перцем.
Мелко нарезать сало, чтобы оно равномерно распределялось внутри рулетов. Измельчить чеснок ножом и смешать с салом. Подготовить клюкву, оставить ягоды целыми или слегка измельчить.
Выложить на край каждого куска филе часть начинки из сала и чеснока, добавить несколько ягод клюквы. Аккуратно свернуть плотными рулетами, при необходимости зафиксировать зубочистками.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, обжарить крученики со всех сторон до золотистой корочки. Для запекания выложить рулеты в форму, накрыть фольгой и готовить в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут. В конце снять фольгу и запекать еще 10 минут для образования румяной корочки. Подать горячими, дав мясу несколько минут отдохнуть перед подачей.
