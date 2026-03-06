Деруни з картоплі — простий рецепт приготування пухких дерунів

Деруни зі сметаною. Фото: smakuiemo.com.ua

Деруни з картоплі — це проста та дуже смачна страва, яку легко приготувати вдома. Для рецепта знадобляться лише кілька доступних інгредієнтів, а результат завжди виходить чудовим. Завдяки правильному способу приготування деруни стають пухкими всередині та рум’яними зовні. Спробуйте цей перевірений рецепт, який чудово підійде для швидкого обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 9 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю очистити й добре промити у холодній воді. Картоплю натерти на дрібній тертці, щоб маса вийшла однорідною та ніжною. Цибулю також натерти на тертці та одразу додати до картопляної маси. Це допоможе зберегти світлий колір картоплі та зробить смак дерунів більш виразним.

Картопля та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

До миски з овочевою сумішшю додати яйця, сіль і чорний мелений перець. Усе добре перемішати до однорідної консистенції. Маса повинна залишатися густою, але не надто рідкою. На сковорідці добре розігріти олію. Ложкою викладати картопляну масу, формуючи невеликі пласкі коржики.

Зелень та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити деруни на середньому вогні до появи рум’яної золотистої скоринки. Потім обережно перевернути лопаткою та обсмажити з іншого боку до готовності.

Смажені деруни. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавати їх найкраще гарячими разом зі сметаною, свіжою зеленню або улюбленим соусом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась