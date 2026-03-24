Рецепт приготування картопляних дерунів: знадобиться 100 г сметани

Деруни зі сметаною. Фото: кадр з відео

Картопляні деруни — це класика домашньої кухні, яка завжди викликає апетит. Завдяки додаванню сметани тісто виходить ніжнішим, а готові деруни — соковитими всередині та хрусткими зовні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 6 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. ложка;

перець чорний — за смаком;

сметана 20% — 100 г;

борошно — 2 ст. ложки;

олія — для обсмажування.

Деруни на пательні. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Картоплю натерти на дрібній тертці, віджати зайвий сік за допомогою марлі та перекласти у миску. Додати трохи лимонного соку, щоб зберегти колір. Цибулю подрібнити до стану пюре або натерти на дрібній тертці та додати до картоплі. Додати яйце, сіль і перець, добре перемішати. Додати сметану, перемішати до однорідності, після чого додати борошно та знову ретельно поєднати інгредієнти. На сковорідці розігріти олію, викладати тісто тонким шаром, формуючи деруни. Обсмажувати на середньому вогні приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку без кришки до рум’яної скоринки. Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими зі сметаною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.