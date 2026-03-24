Рецепт приготування картопляних дерунів: знадобиться 100 г сметани
Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 21:04
Деруни зі сметаною. Фото: кадр з відео
Картопляні деруни — це класика домашньої кухні, яка завжди викликає апетит. Завдяки додаванню сметани тісто виходить ніжнішим, а готові деруни — соковитими всередині та хрусткими зовні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- картопля — 6 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. ложка;
- перець чорний — за смаком;
- сметана 20% — 100 г;
- борошно — 2 ст. ложки;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на дрібній тертці, віджати зайвий сік за допомогою марлі та перекласти у миску. Додати трохи лимонного соку, щоб зберегти колір.
- Цибулю подрібнити до стану пюре або натерти на дрібній тертці та додати до картоплі. Додати яйце, сіль і перець, добре перемішати.
- Додати сметану, перемішати до однорідності, після чого додати борошно та знову ретельно поєднати інгредієнти.
- На сковорідці розігріти олію, викладати тісто тонким шаром, формуючи деруни.
- Обсмажувати на середньому вогні приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку без кришки до рум’яної скоринки.
- Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими зі сметаною.
Читайте Новини.LIVE!
