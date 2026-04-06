Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Картопля по-шведськи в духовці: рецепт для вечері

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:14
Картопля по-шведськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт картоплі по-шведськи — справжня знахідка для швидкої та смачної вечері. Зовні вона виходить рум’яною і хрусткою, а всередині — ніжною та ароматною. Мінімум інгредієнтів і простий спосіб приготування дають результат, який точно захочеться повторити.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 3–4 шт.;
  • оливкова олія — 2 ст.л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • вершкове масло — 2 ст.л.;
  • чебрець — 2 гілочки;
  • часник — 2 зубчики.
рецепт картоплі в духовці
Картопля та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю добре помити та зробити глибокі надрізи, не дорізаючи до кінця, щоб вона тримала форму. 
  2. Змастити оливковою олією, додати сіль і перець, рівномірно розподілити спеції. 
  3. Перекласти у форму для запікання, зверху додати шматочки вершкового масла, чебрець і подрібнений часник.
  4. Поставити у розігріту духовку та запікати при температурі 180 °C приблизно 45–60 хвилин до рум’яної скоринки. 
  5. Під час приготування періодично поливати картоплю ароматним маслом, щоб вона стала м’якою всередині та хрусткою зовні. Подавати гарячою.

Читайте також:
Вечеря картопля рецепт гарнір духовка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації