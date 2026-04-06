Картопля по-шведськи в духовці: рецепт для вечері

Картопля по-шведськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт картоплі по-шведськи — справжня знахідка для швидкої та смачної вечері. Зовні вона виходить рум’яною і хрусткою, а всередині — ніжною та ароматною. Мінімум інгредієнтів і простий спосіб приготування дають результат, який точно захочеться повторити.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 3–4 шт.;

оливкова олія — 2 ст.л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

вершкове масло — 2 ст.л.;

чебрець — 2 гілочки;

часник — 2 зубчики.

Картопля та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю добре помити та зробити глибокі надрізи, не дорізаючи до кінця, щоб вона тримала форму. Змастити оливковою олією, додати сіль і перець, рівномірно розподілити спеції. Перекласти у форму для запікання, зверху додати шматочки вершкового масла, чебрець і подрібнений часник. Поставити у розігріту духовку та запікати при температурі 180 °C приблизно 45–60 хвилин до рум’яної скоринки. Під час приготування періодично поливати картоплю ароматним маслом, щоб вона стала м’якою всередині та хрусткою зовні. Подавати гарячою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.