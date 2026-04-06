Картопля по-шведськи в духовці: рецепт для вечері
Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:14
Картопля по-шведськи. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт картоплі по-шведськи — справжня знахідка для швидкої та смачної вечері. Зовні вона виходить рум’яною і хрусткою, а всередині — ніжною та ароматною. Мінімум інгредієнтів і простий спосіб приготування дають результат, який точно захочеться повторити.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 3–4 шт.;
- оливкова олія — 2 ст.л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- вершкове масло — 2 ст.л.;
- чебрець — 2 гілочки;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
- Картоплю добре помити та зробити глибокі надрізи, не дорізаючи до кінця, щоб вона тримала форму.
- Змастити оливковою олією, додати сіль і перець, рівномірно розподілити спеції.
- Перекласти у форму для запікання, зверху додати шматочки вершкового масла, чебрець і подрібнений часник.
- Поставити у розігріту духовку та запікати при температурі 180 °C приблизно 45–60 хвилин до рум’яної скоринки.
- Під час приготування періодично поливати картоплю ароматним маслом, щоб вона стала м’якою всередині та хрусткою зовні. Подавати гарячою.
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
