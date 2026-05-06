Как приготовить драники без муки, чтобы были хрустящими: рецепт
Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 14:44
Картофельные деруны. Фото: Freepik
Идеальные драники не требуют муки — только правильного подхода. Хрустящая золотистая корочка, нежная серединка и насыщенный вкус картофеля создают то самое домашнее блюдо, которое любят все. Достаточно знать несколько простых приемов, и результат превзойдет ожидания. Это тот рецепт, который меняет представление о классических драниках навсегда.
О секретах приготовления хрустящих драников пишут передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 5-6 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель натереть на мелкой или средней терке, после чего хорошо отжать лишнюю жидкость. Жидкость не выливать полностью — дать ей постоять, а затем добавить осевший крахмал обратно к картофелю.
- Добавить яйцо, натертый лук, соль и перец. Хорошо перемешать до густой, однородной массы, которая держит форму.
- Сковороду хорошо разогреть, добавить небольшое количество масла. Выкладывать драники ложкой, формируя небольшие лепешки.
- Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, не накрывая крышкой. Переворачивать один раз.
- Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
Реклама