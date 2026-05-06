Как приготовить драники без муки, чтобы были хрустящими: рецепт

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 14:44
Картофельные деруны. Фото: Freepik

Идеальные драники не требуют муки — только правильного подхода. Хрустящая золотистая корочка, нежная серединка и насыщенный вкус картофеля создают то самое домашнее блюдо, которое любят все. Достаточно знать несколько простых приемов, и результат превзойдет ожидания. Это тот рецепт, который меняет представление о классических драниках навсегда.

О секретах приготовления хрустящих драников пишут передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 5-6 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт приготування дерунів
Деруны и зелень. Фото: Freepik

Способ приготовления

  1. Картофель натереть на мелкой или средней терке, после чего хорошо отжать лишнюю жидкость. Жидкость не выливать полностью — дать ей постоять, а затем добавить осевший крахмал обратно к картофелю.
  2. Добавить яйцо, натертый лук, соль и перец. Хорошо перемешать до густой, однородной массы, которая держит форму.
  3. Сковороду хорошо разогреть, добавить небольшое количество масла. Выкладывать драники ложкой, формируя небольшие лепешки.
  4. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, не накрывая крышкой. Переворачивать один раз.
  5. Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

