Домашній зефір просто та швидко — традиційний рецепт українських господинь

Як приготувати зефір вдома — простий рецепт з доступних продуктів
7 жовтня 2024 01:13
Зефір. Фото: bylena.com
Один із найулюбленіших десертів, який вражає ніжною текстурою та неперевершеним смаком. Готувати зефір вдома — це чудова можливість проявити креативність та потішити близьких неповторними смаколиками.
З каструлею, блендером та дещицею натхнення можна створити власні варіації зефіру, додаючи улюблені смаки — від шоколадного до фруктового.
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Необхідні інгредієнти
- 200 г яблук (або яблучного пюре).
- 200 г цукру.
- 100 мл води.
- 1 ч. л. лимонного соку.
- 2 білки.
- 15 г желатину (або агар-агар).
- Цукрова пудра.
Процес приготування
- Відварити яблука до м'якості, потім перебити їх в блендері до стану пюре. Можна використовувати готове яблучне пюре.
- У невеликій каструлі змішати цукор і воду, довести до кипіння та варити на середньому вогні, поки не отримаєте густий сироп (приблизно 5-7 хвилин).
- Залити желатин холодною водою (близько 50 мл) та дати йому набрякнути. Потім, нагріти його на водяній бані до повного розчинення.
- В окремій мисці збити білки до міцних піків. Поступово додати лимонний сік та нагрітий сироп, продовжуючи збивати.
- Коли білки добре збиті, поступово вводити яблучне пюре та розчинений желатин. Обережно перемішувати, щоб маса стала однорідною.
- Викласти зефірну масу в кондитерський мішок та видавити її на пергамент для випікання у вигляді невеликих купок або формочок. Дати їм висохнути при кімнатній температурі протягом 6-12 годин.
- Після висихання обкатати зефір у цукровій пудрі, щоб він не прилипав.
Смачного!
Готовий зефір можна зберігати в герметичному контейнері в прохолодному місці.
Подивіться відео, як приготувати зефір з варення:
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