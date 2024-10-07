Домашній зефір просто та швидко — традиційний рецепт українських господинь

Зефір. Фото: bylena.com

Один із найулюбленіших десертів, який вражає ніжною текстурою та неперевершеним смаком. Готувати зефір вдома — це чудова можливість проявити креативність та потішити близьких неповторними смаколиками.

З каструлею, блендером та дещицею натхнення можна створити власні варіації зефіру, додаючи улюблені смаки — від шоколадного до фруктового.

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Необхідні інгредієнти

200 г яблук (або яблучного пюре).

200 г цукру.

100 мл води.

1 ч. л. лимонного соку.

2 білки.

15 г желатину (або агар-агар).

Цукрова пудра.

Процес приготування

Відварити яблука до м'якості, потім перебити їх в блендері до стану пюре. Можна використовувати готове яблучне пюре.

У невеликій каструлі змішати цукор і воду, довести до кипіння та варити на середньому вогні, поки не отримаєте густий сироп (приблизно 5-7 хвилин).

Залити желатин холодною водою (близько 50 мл) та дати йому набрякнути. Потім, нагріти його на водяній бані до повного розчинення.

В окремій мисці збити білки до міцних піків. Поступово додати лимонний сік та нагрітий сироп, продовжуючи збивати.

Коли білки добре збиті, поступово вводити яблучне пюре та розчинений желатин. Обережно перемішувати, щоб маса стала однорідною.

Викласти зефірну масу в кондитерський мішок та видавити її на пергамент для випікання у вигляді невеликих купок або формочок. Дати їм висохнути при кімнатній температурі протягом 6-12 годин.

Після висихання обкатати зефір у цукровій пудрі, щоб він не прилипав.

Смачного!

Готовий зефір можна зберігати в герметичному контейнері в прохолодному місці.

Подивіться відео, як приготувати зефір з варення:

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