Домашний зефир просто и быстро — традиционный рецепт украинских хозяек

Зефир. Фото: bylena.com

Один из самых любимых десертов, поражающий нежной текстурой и непревзойденным вкусом. Готовить зефир дома — это отличная возможность проявить креативность и порадовать близких неповторимыми вкусностями.

С кастрюлей, блендером и долей вдохновения можно создать собственные вариации зефира, добавляя любимые вкусы — от шоколадного до фруктового.

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Необходимые ингредиенты

200 г яблок (или яблочного пюре).

200 г сахара.

100мл воды.

1 ч. л. лимонный сок.

2 белка.

15 г желатина (или агар-агар).

Сахарная пудра.

Процесс приготовления

Отварить яблоки до мягкости, затем перебить их в блендере до состояния пюре. Можно использовать готовое яблочное пюре.

В небольшой кастрюле смешать сахар и воду, довести до кипения и варить на среднем огне, пока не получите густой сироп (примерно 5-7 минут).

Залить желатин холодной водой (около 50 мл) и дать набухнуть. Затем, нагреть его на водяной бане до полного растворения.

В отдельной миске взбить белки до крепких пиков. Постепенно добавить лимонный сок и нагретый сироп, продолжая взбивать.

Когда белки хорошо взбиты, постепенно вводить яблочное пюре и растворенный желатин. Осторожно перемешивать, чтобы масса стала однородной.

Выложить зефирную массу в кондитерский мешок и выдавить ее на пергамент для выпечки в виде небольших кучек или формочек. Дать высохнуть им при комнатной температуре в течение 6-12 часов.

После высыхания обкатайте зефир в сахарной пудре, чтобы он не прилипал.

Приятного аппетита!

Готовый зефир можно хранить в герметичном контейнере в прохладном месте.

Посмотрите видео, как приготовить зефир из варенья:

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