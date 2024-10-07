Домашний зефир просто и быстро — традиционный рецепт украинских хозяек

Как приготовить зефир дома — простой рецепт из доступных продуктов
7 октября 2024 01:13
Зефир. Фото: bylena.com
Один из самых любимых десертов, поражающий нежной текстурой и непревзойденным вкусом. Готовить зефир дома — это отличная возможность проявить креативность и порадовать близких неповторимыми вкусностями.
С кастрюлей, блендером и долей вдохновения можно создать собственные вариации зефира, добавляя любимые вкусы — от шоколадного до фруктового.
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Необходимые ингредиенты
- 200 г яблок (или яблочного пюре).
- 200 г сахара.
- 100мл воды.
- 1 ч. л. лимонный сок.
- 2 белка.
- 15 г желатина (или агар-агар).
- Сахарная пудра.
Процесс приготовления
- Отварить яблоки до мягкости, затем перебить их в блендере до состояния пюре. Можно использовать готовое яблочное пюре.
- В небольшой кастрюле смешать сахар и воду, довести до кипения и варить на среднем огне, пока не получите густой сироп (примерно 5-7 минут).
- Залить желатин холодной водой (около 50 мл) и дать набухнуть. Затем, нагреть его на водяной бане до полного растворения.
- В отдельной миске взбить белки до крепких пиков. Постепенно добавить лимонный сок и нагретый сироп, продолжая взбивать.
- Когда белки хорошо взбиты, постепенно вводить яблочное пюре и растворенный желатин. Осторожно перемешивать, чтобы масса стала однородной.
- Выложить зефирную массу в кондитерский мешок и выдавить ее на пергамент для выпечки в виде небольших кучек или формочек. Дать высохнуть им при комнатной температуре в течение 6-12 часов.
- После высыхания обкатайте зефир в сахарной пудре, чтобы он не прилипал.
Приятного аппетита!
Готовый зефир можно хранить в герметичном контейнере в прохладном месте.
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