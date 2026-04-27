Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як смачно та швидко приготувати курячі крильця: рецепт

Як смачно та швидко приготувати курячі крильця: рецепт

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 21:04
Як смачно та швидко приготувати курячі крильця: рецепт
Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих крилець — ідеальний варіант для швидкої та смачної страви. Завдяки простому маринаду м’ясо виходить ніжним і соковитим. А запікання з соусом додає апетитної скоринки та насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячі крильця — 1 кг;
  • вода — 0,5 л;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • суміш перців — 1 ч. л.

Для соусу:

  • томатна паста або соус — 2 ст. л.;
  • соус теріякі — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики.
Крильця в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. У воді розчинити сіль і цукор, додати оцет, лавровий лист і перець — це маринад. Замочити крильця на 1 годину.
  2. Для соусу змішати томатну пасту, теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник.
  3. Крильця обсушити, змішати з соусом і залишити на 15–20 хвилин.
  4. Викласти у форму та запікати при 180°C 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Читайте також:
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації