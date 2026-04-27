Як смачно та швидко приготувати курячі крильця: рецепт
Дата публікації: 27 квітня 2026 21:04
Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт курячих крилець — ідеальний варіант для швидкої та смачної страви. Завдяки простому маринаду м’ясо виходить ніжним і соковитим. А запікання з соусом додає апетитної скоринки та насиченого смаку.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі крильця — 1 кг;
- вода — 0,5 л;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- суміш перців — 1 ч. л.
Для соусу:
- томатна паста або соус — 2 ст. л.;
- соус теріякі — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування
- У воді розчинити сіль і цукор, додати оцет, лавровий лист і перець — це маринад. Замочити крильця на 1 годину.
- Для соусу змішати томатну пасту, теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник.
- Крильця обсушити, змішати з соусом і залишити на 15–20 хвилин.
- Викласти у форму та запікати при 180°C 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.
