Як смачно та швидко приготувати курячі крильця: рецепт

Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих крилець — ідеальний варіант для швидкої та смачної страви. Завдяки простому маринаду м’ясо виходить ніжним і соковитим. А запікання з соусом додає апетитної скоринки та насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі крильця — 1 кг;

вода — 0,5 л;

сіль — 0,5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

суміш перців — 1 ч. л.

Для соусу:

томатна паста або соус — 2 ст. л.;

соус теріякі — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики.

Крильця в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У воді розчинити сіль і цукор, додати оцет, лавровий лист і перець — це маринад. Замочити крильця на 1 годину. Для соусу змішати томатну пасту, теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник. Крильця обсушити, змішати з соусом і залишити на 15–20 хвилин. Викласти у форму та запікати при 180°C 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.

