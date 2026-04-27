Как вкусно и быстро приготовить куриные крылышки: рецепт
Дата публикации 27 апреля 2026 21:04
Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт куриных крылышек — идеальный вариант для быстрого и вкусного блюда. Благодаря простому маринаду мясо получается нежным и сочным. А запекание с соусом добавляет аппетитной корочки и насыщенного вкуса.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные крылышки — 1 кг;
- вода — 0,5 л.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- смесь перцев — 1 ч. л.
Для соуса:
- томатная паста или соус — 2 ст. л.;
- соус терияки — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления
- В воде растворить соль и сахар, добавить уксус, лавровый лист и перец — это маринад. Замочить крылышки на 1 час.
- Для соуса смешать томатную пасту, терияки, соевый соус, паприку и измельченный чеснок.
- Крылышки обсушить, смешать с соусом и оставить на 15-20 минут.
- Выложить в форму и запекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.
