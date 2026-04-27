Как вкусно и быстро приготовить куриные крылышки: рецепт

Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных крылышек — идеальный вариант для быстрого и вкусного блюда. Благодаря простому маринаду мясо получается нежным и сочным. А запекание с соусом добавляет аппетитной корочки и насыщенного вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриные крылышки — 1 кг;

вода — 0,5 л.;

соль — 0,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

смесь перцев — 1 ч. л.

Для соуса:

томатная паста или соус — 2 ст. л.;

соус терияки — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика.

Крылышки в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В воде растворить соль и сахар, добавить уксус, лавровый лист и перец — это маринад. Замочить крылышки на 1 час. Для соуса смешать томатную пасту, терияки, соевый соус, паприку и измельченный чеснок. Крылышки обсушить, смешать с соусом и оставить на 15-20 минут. Выложить в форму и запекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.

