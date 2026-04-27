Как вкусно и быстро приготовить куриные крылышки: рецепт

Как вкусно и быстро приготовить куриные крылышки: рецепт

Дата публикации 27 апреля 2026 21:04
Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных крылышек — идеальный вариант для быстрого и вкусного блюда. Благодаря простому маринаду мясо получается нежным и сочным. А запекание с соусом добавляет аппетитной корочки и насыщенного вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные крылышки — 1 кг;
  • вода — 0,5 л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • смесь перцев — 1 ч. л.

Для соуса:

  • томатная паста или соус — 2 ст. л.;
  • соус терияки — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика.
рецепт смачних крилець
Крылышки в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В воде растворить соль и сахар, добавить уксус, лавровый лист и перец — это маринад. Замочить крылышки на 1 час.
  2. Для соуса смешать томатную пасту, терияки, соевый соус, паприку и измельченный чеснок.
  3. Крылышки обсушить, смешать с соусом и оставить на 15-20 минут.
  4. Выложить в форму и запекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
