Україна
Рецепт "жульена" с курицей и грибами: понадобится 250 г шампиньонов

Рецепт "жульена" с курицей и грибами: понадобится 250 г шампиньонов

Дата публикации 24 апреля 2026 01:04
Жульен с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт жульена — идеальный вариант для уютного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного куриного мяса, грибов и сливочного соуса создает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Простой способ приготовления позволяет легко воссоздать классическое блюдо дома.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 250 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • сливки 20% — 50 мл.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • мука — 0,5 ч. л. (по желанию);
  • масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • мускатный орех — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт жульєна з куркою та грибами
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе, грибы и лук нарезать. Обжарить лук до мягкости, добавить курицу и готовить до легкой румяности, затем добавить грибы и тушить до испарения жидкости.
  2. Отдельно растопить сливочное масло, по желанию добавить муку, влить сливки и сметану, приправить солью, перцем и мускатным орехом. Прогреть соус и добавить к основе.
  3. Переложить массу в форму, посыпать тертым сыром и запекать при 180 °C до золотистой корочки.

рецепт грибы курица жульен
Реклама

