Рецепт "жульена" с курицей и грибами: понадобится 250 г шампиньонов
Дата публикации 24 апреля 2026 01:04
Жульен с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт жульена — идеальный вариант для уютного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного куриного мяса, грибов и сливочного соуса создает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Простой способ приготовления позволяет легко воссоздать классическое блюдо дома.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250 г;
- шампиньоны — 250 г;
- сметана 20% — 100 г;
- сливки 20% — 50 мл.;
- твердый сыр — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- мука — 0,5 ч. л. (по желанию);
- масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 15 г;
- мускатный орех — щепотка;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе, грибы и лук нарезать. Обжарить лук до мягкости, добавить курицу и готовить до легкой румяности, затем добавить грибы и тушить до испарения жидкости.
- Отдельно растопить сливочное масло, по желанию добавить муку, влить сливки и сметану, приправить солью, перцем и мускатным орехом. Прогреть соус и добавить к основе.
- Переложить массу в форму, посыпать тертым сыром и запекать при 180 °C до золотистой корочки.
