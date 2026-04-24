Рецепт "жульена" с курицей и грибами: понадобится 250 г шампиньонов

Жульен с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт жульена — идеальный вариант для уютного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного куриного мяса, грибов и сливочного соуса создает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Простой способ приготовления позволяет легко воссоздать классическое блюдо дома.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 250 г;

шампиньоны — 250 г;

сметана 20% — 100 г;

сливки 20% — 50 мл.;

твердый сыр — 100 г;

лук — 1 шт.;

мука — 0,5 ч. л. (по желанию);

масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

мускатный орех — щепотка;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе, грибы и лук нарезать. Обжарить лук до мягкости, добавить курицу и готовить до легкой румяности, затем добавить грибы и тушить до испарения жидкости. Отдельно растопить сливочное масло, по желанию добавить муку, влить сливки и сметану, приправить солью, перцем и мускатным орехом. Прогреть соус и добавить к основе. Переложить массу в форму, посыпать тертым сыром и запекать при 180 °C до золотистой корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

