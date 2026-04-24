Рецепт "жульєна" з куркою та грибами: знадобиться 250 г печериць

Жульєн з куркою та грибами.

Цей рецепт жульєна — ідеальний варіант для затишної вечері або святкового столу. Поєднання ніжного курячого м’яса, грибів і вершкового соусу створює насичений смак і апетитний аромат. Простий спосіб приготування дозволяє легко відтворити класичну страву вдома.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 250 г;

печериці — 250 г;

сметана 20% — 100 г;

вершки 20% — 50 мл.;

твердий сир — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 0,5 ч. л. (за бажанням);

олія — 1 ст. л.;

вершкове масло — 15 г;

мускатний горіх — дрібка;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування страви.

Спосіб приготування

Куряче філе, гриби та цибулю нарізати. Обсмажити цибулю до м’якості, додати курку та готувати до легкої рум’яності, потім додати гриби й тушкувати до випаровування рідини. Окремо розтопити вершкове масло, за бажанням додати борошно, влити вершки та сметану, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом. Прогріти соус і додати до основи. Перекласти масу у форму, посипати тертим сиром і запікати при 180 °C до золотистої скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.