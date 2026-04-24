Рецепт "жульєна" з куркою та грибами: знадобиться 250 г печериць

Рецепт "жульєна" з куркою та грибами: знадобиться 250 г печериць

Дата публікації: 24 квітня 2026 01:04
Рецепт жульєна з куркою та грибами: знадобиться 250 г печериць
Жульєн з куркою та грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт жульєна — ідеальний варіант для затишної вечері або святкового столу. Поєднання ніжного курячого м’яса, грибів і вершкового соусу створює насичений смак і апетитний аромат. Простий спосіб приготування дозволяє легко відтворити класичну страву вдома.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 250 г;
  • печериці — 250 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • вершки 20% — 50 мл.;
  • твердий сир — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 0,5 ч. л. (за бажанням);
  • олія — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 15 г;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Куряче філе, гриби та цибулю нарізати. Обсмажити цибулю до м’якості, додати курку та готувати до легкої рум’яності, потім додати гриби й тушкувати до випаровування рідини.
  2. Окремо розтопити вершкове масло, за бажанням додати борошно, влити вершки та сметану, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом. Прогріти соус і додати до основи.
  3. Перекласти масу у форму, посипати тертим сиром і запікати при 180 °C до золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
