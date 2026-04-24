Рецепт "жульєна" з куркою та грибами: знадобиться 250 г печериць
Дата публікації: 24 квітня 2026 01:04
Жульєн з куркою та грибами.
Цей рецепт жульєна — ідеальний варіант для затишної вечері або святкового столу. Поєднання ніжного курячого м’яса, грибів і вершкового соусу створює насичений смак і апетитний аромат. Простий спосіб приготування дозволяє легко відтворити класичну страву вдома.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 250 г;
- печериці — 250 г;
- сметана 20% — 100 г;
- вершки 20% — 50 мл.;
- твердий сир — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 0,5 ч. л. (за бажанням);
- олія — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 15 г;
- мускатний горіх — дрібка;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче філе, гриби та цибулю нарізати. Обсмажити цибулю до м’якості, додати курку та готувати до легкої рум’яності, потім додати гриби й тушкувати до випаровування рідини.
- Окремо розтопити вершкове масло, за бажанням додати борошно, влити вершки та сметану, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом. Прогріти соус і додати до основи.
- Перекласти масу у форму, посипати тертим сиром і запікати при 180 °C до золотистої скоринки.
