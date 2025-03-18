Як закупитися на тиждень і витрачати менше на продукти —економне меню для родини

Як закупитися на тиждень і витрачати менше на продукти — поради
Спонтанні покупки в магазині часто призводять до зайвих витрат. Якщо закуповуватися раз на тиждень за чітким списком, можна значно зекономити та зробити харчування збалансованим.
Новини.LIVE розкажуть, як завдяки системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин.
Ціни на продукти в Україні зростають, і спонтанні походи в магазин можуть серйозно вдарити по бюджету.
Найкращий спосіб зекономити — закуповуватися на тиждень вперед. Це дозволяє не лише контролювати витрати, а й складати збалансоване меню без зайвих імпульсивних покупок.
Які продукти купувати на тиждень, щоб було економно і різноманітно
Головний принцип — обирати універсальні продукти, які можна використовувати в різних стравах.
Базовий список продуктів:
- Крупи та макарони — гречка, рис, вівсянка, макарони. Вони дешеві, ситні та стануть основою багатьох страв.
- Овочі — картопля, морква, цибуля, капуста, буряк, сезонні овочі. Це джерело вітамінів і основа бюджетних супів, салатів і гарнірів.
- Бобові — квасоля, горох, сочевиця. Вони містять багато білка і можуть замінити м’ясо в деяких стравах.
- М’ясо та риба — куряче філе або стегна, фарш, печінка, бюджетна риба (хек, минтай). Можна купувати заморожені варіанти або брати акційні пропозиції.
- Молочні продукти — молоко, кефір, йогурт, сир, вершкове масло. Їх можна використовувати в сніданках, випічці та перекусах.
- Яйця — один із найдоступніших і найуніверсальніших продуктів. З них можна зробити омлет, додати в салати, випічку або зробити ситний перекус.
- Фрукти — яблука, банани, сезонні ягоди. Вони не тільки смачні, але й корисні.
- Хліб та випічка — лаваш, тости або звичайний хліб, які можна заморожувати, щоб вони довше зберігалися.
- Олія та спеції — соняшникова або оливкова олія, сіль, перець, лавровий лист, паприка, сушені трави.
Приблизне меню на тиждень
Склавши меню наперед, можна уникнути зайвих витрат та спростити приготування їжі.
Сніданки:
- вівсянка з фруктами;
- омлет із зеленню та хлібом;
- сирники або запіканка;
- йогурт із гранолою.
Обіди:
- овочевий борщ із квасолею;
- картопляне пюре з печінкою;
- паста з тушкованими овочами;
- гречка з курячим філе.
Вечері:
- овочевий салат з яйцем;
- тушковані овочі з рибою;
- сочевичний суп;
- лаваш із сиром та зеленню.
Завдяки такій системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин. Головне — купувати продукти зі списком і стежити за акціями.
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