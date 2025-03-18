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Як закупитися на тиждень і витрачати менше на продукти — поради

18 березня 2025 20:37
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як закупитися на тиждень і витрачати менше на продукти —економне меню для родини
Дівчина в супермаркеті. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спонтанні покупки в магазині часто призводять до зайвих витрат. Якщо закуповуватися раз на тиждень за чітким списком, можна значно зекономити та зробити харчування збалансованим.

Новини.LIVE  розкажуть, як завдяки системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин. 

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Найкращий спосіб зекономити — закуповуватися на тиждень вперед. Це дозволяє не лише контролювати витрати, а й складати збалансоване меню без зайвих імпульсивних покупок.

Які продукти купувати на тиждень, щоб було економно і різноманітно

Головний принцип — обирати універсальні продукти, які можна використовувати в різних стравах.

як заощаджувати на продуктах
Крупи та сушені банани. Фото: Freepik

Базовий список продуктів:

  • Крупи та макарони — гречка, рис, вівсянка, макарони. Вони дешеві, ситні та стануть основою багатьох страв.
  • Овочі — картопля, морква, цибуля, капуста, буряк, сезонні овочі. Це джерело вітамінів і основа бюджетних супів, салатів і гарнірів.
  • Бобові — квасоля, горох, сочевиця. Вони містять багато білка і можуть замінити м’ясо в деяких стравах.
  • М’ясо та риба — куряче філе або стегна, фарш, печінка, бюджетна риба (хек, минтай). Можна купувати заморожені варіанти або брати акційні пропозиції.
  • Молочні продукти — молоко, кефір, йогурт, сир, вершкове масло. Їх можна використовувати в сніданках, випічці та перекусах.
  • Яйця — один із найдоступніших і найуніверсальніших продуктів. З них можна зробити омлет, додати в салати, випічку або зробити ситний перекус.
  • Фрукти — яблука, банани, сезонні ягоди. Вони не тільки смачні, але й корисні.
  • Хліб та випічка — лаваш, тости або звичайний хліб, які можна заморожувати, щоб вони довше зберігалися.
  • Олія та спеції — соняшникова або оливкова олія, сіль, перець, лавровий лист, паприка, сушені трави.

Приблизне меню на тиждень

Склавши меню наперед, можна уникнути зайвих витрат та спростити приготування їжі.

список продуктів для збалансованого харчування
Овочі та квасоля. Фото: Freepik

Сніданки:

  • вівсянка з фруктами;
  • омлет із зеленню та хлібом;
  • сирники або запіканка;
  • йогурт із гранолою.

Обіди:

  • овочевий борщ із квасолею;
  • картопляне пюре з печінкою;
  • паста з тушкованими овочами;
  • гречка з курячим філе.

Вечері:

  • овочевий салат з яйцем;
  • тушковані овочі з рибою;
  • сочевичний суп;
  • лаваш із сиром та зеленню.

Завдяки такій системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин. Головне — купувати продукти зі списком і стежити за акціями.

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