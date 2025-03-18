Як закупитися на тиждень і витрачати менше на продукти —економне меню для родини

Дівчина в супермаркеті. Фото: Freepik

Спонтанні покупки в магазині часто призводять до зайвих витрат. Якщо закуповуватися раз на тиждень за чітким списком, можна значно зекономити та зробити харчування збалансованим.

Новини.LIVE розкажуть, як завдяки системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин.

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Найкращий спосіб зекономити — закуповуватися на тиждень вперед. Це дозволяє не лише контролювати витрати, а й складати збалансоване меню без зайвих імпульсивних покупок.

Які продукти купувати на тиждень, щоб було економно і різноманітно

Головний принцип — обирати універсальні продукти, які можна використовувати в різних стравах.

Крупи та сушені банани. Фото: Freepik ​

Базовий список продуктів:

Крупи та макарони — гречка, рис, вівсянка, макарони. Вони дешеві, ситні та стануть основою багатьох страв.

Овочі — картопля, морква, цибуля, капуста, буряк, сезонні овочі. Це джерело вітамінів і основа бюджетних супів, салатів і гарнірів.

Бобові — квасоля, горох, сочевиця. Вони містять багато білка і можуть замінити м’ясо в деяких стравах.

М’ясо та риба — куряче філе або стегна, фарш, печінка, бюджетна риба (хек, минтай). Можна купувати заморожені варіанти або брати акційні пропозиції.

Молочні продукти — молоко, кефір, йогурт, сир, вершкове масло. Їх можна використовувати в сніданках, випічці та перекусах.

Яйця — один із найдоступніших і найуніверсальніших продуктів. З них можна зробити омлет, додати в салати, випічку або зробити ситний перекус.

Фрукти — яблука, банани, сезонні ягоди. Вони не тільки смачні, але й корисні.

Хліб та випічка — лаваш, тости або звичайний хліб, які можна заморожувати, щоб вони довше зберігалися.

Олія та спеції — соняшникова або оливкова олія, сіль, перець, лавровий лист, паприка, сушені трави.

Приблизне меню на тиждень

Склавши меню наперед, можна уникнути зайвих витрат та спростити приготування їжі.

Овочі та квасоля. Фото: Freepik

Сніданки:

вівсянка з фруктами;

омлет із зеленню та хлібом;

сирники або запіканка;

йогурт із гранолою.

Обіди:

овочевий борщ із квасолею;

картопляне пюре з печінкою;

паста з тушкованими овочами;

гречка з курячим філе.

Вечері:

овочевий салат з яйцем;

тушковані овочі з рибою;

сочевичний суп;

лаваш із сиром та зеленню.

Завдяки такій системі закупівель і планування можна заощадити та зменшити кількість походів у магазин. Головне — купувати продукти зі списком і стежити за акціями.

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