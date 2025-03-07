Пісні капустяні котлети — смачні, бюджетні та ситні

Смачні котлети із капусти — пісні, бюджетні, але ситні
Якщо хочеться приготувати щось смачне, ситне та водночас бюджетне, ці капустяні котлети — ідеальний вибір. Вони ніжні всередині, із хрусткою скоринкою, ідеально пасують до пісного раціону та просто чудово смакують.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- манка — 3–4 ст. л.;
- картопля — 2 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- прованські трави — 0,5 ч. л.;
- мускатний горіх — 1/4 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Капусту дрібно нашаткувати, посолити та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою.
Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. Картоплю також натерти на дрібній тертці та віджати сік.
На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та смажити ще 2–3 хвилини.
Змішати капусту, картоплю, підсмажені овочі, додати манку, сушений часник, прованські трави, мускатний горіх, сіль і перець. Добре вимішати масу та залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набрякла.
Сформувати котлети мокрими руками. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Пісні капустяні котлети готові! Подавати гарячими з соусом або овочами.
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