Пісні капустяні котлети — смачні, бюджетні та ситні

Пісні котлети. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Якщо хочеться приготувати щось смачне, ситне та водночас бюджетне, ці капустяні котлети — ідеальний вибір. Вони ніжні всередині, із хрусткою скоринкою, ідеально пасують до пісного раціону та просто чудово смакують.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

манка — 3–4 ст. л.;

картопля — 2 шт.;

сіль, перець — за смаком;

сушений часник — 1 ч. л.;

прованські трави — 0,5 ч. л.;

мускатний горіх — 1/4 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, посолити та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою.

Подрібнена капуста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. Картоплю також натерти на дрібній тертці та віджати сік.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та смажити ще 2–3 хвилини.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Змішати капусту, картоплю, підсмажені овочі, додати манку, сушений часник, прованські трави, мускатний горіх, сіль і перець. Добре вимішати масу та залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набрякла.

Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Сформувати котлети мокрими руками. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Пісні капустяні котлети готові! Подавати гарячими з соусом або овочами.

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