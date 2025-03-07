Постные капустные котлеты из капусты — вкусные, бюджетные и сытные

Постные котлеты в постном виде. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Если хочется приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно бюджетное, эти капустные котлеты — идеальный выбор. Они нежные внутри, с хрустящей корочкой, идеально подходят к постному рациону и просто замечательно на вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

капуста — 700 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

манка — 3-4 ст. л.;

картофель — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

прованские травы — 0,5 ч. л.;

мускатный орех — 1/4 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, посолить и слегка помять руками, чтобы она стала мягче.

Измельченная капуста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Картофель также натереть на мелкой терке и отжать сок.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

На разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще 2-3 минуты.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Смешать капусту, картофель, поджаренные овощи, добавить манку, сушеный чеснок, прованские травы, мускатный орех, соль и перец. Хорошо вымешать массу и оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Сформировать котлеты мокрыми руками. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Постные капустные котлеты готовы! Подавать горячими с соусом или овощами.

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