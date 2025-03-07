Постные капустные котлеты из капусты — вкусные, бюджетные и сытные

Вкусные котлеты из капусты — постные, бюджетные, но сытные
Если хочется приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно бюджетное, эти капустные котлеты — идеальный выбор. Они нежные внутри, с хрустящей корочкой, идеально подходят к постному рациону и просто замечательно на вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- манка — 3-4 ст. л.;
- картофель — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- прованские травы — 0,5 ч. л.;
- мускатный орех — 1/4 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, посолить и слегка помять руками, чтобы она стала мягче.
Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Картофель также натереть на мелкой терке и отжать сок.
На разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще 2-3 минуты.
Смешать капусту, картофель, поджаренные овощи, добавить манку, сушеный чеснок, прованские травы, мускатный орех, соль и перец. Хорошо вымешать массу и оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
Сформировать котлеты мокрыми руками. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Постные капустные котлеты готовы! Подавать горячими с соусом или овощами.
Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезном и вкусном салате из свеклы.
Также мы писали о рецепте постного борща от Евгения Клопотенко.
Еще мы рассказывали о рецепте постной тушеной капусты с секретами от опытных хозяек.
Советуем ознакомиться с рецептом фасоли по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо.
Обратите внимание на рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту.
Читайте Новини.LIVE!