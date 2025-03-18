Как закупиться на неделю и тратить меньше на продукты — экономное меню для семьи

Девушка в супермаркете. Фото: Freepik

Спонтанные покупки в магазине часто приводят к лишним тратам. Если закупаться раз в неделю по четкому списку, можно значительно сэкономить и сделать питание сбалансированным.

Новини.LIVE расскажут, как благодаря системе закупок и планирования можно сэкономить и уменьшить количество походов в магазин.

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Лучший способ сэкономить — закупаться на неделю вперед. Это позволяет не только контролировать расходы, но и составлять сбалансированное меню без лишних импульсивных покупок.

Какие продукты покупать на неделю, чтобы было экономно и разнообразно

Главный принцип — выбирать универсальные продукты, которые можно использовать в разных блюдах.

Крупы и сушеные бананы. Фото: Freepik

Базовый список продуктов:

Крупы и макароны — гречка, рис, овсянка, макароны. Они дешевые, сытные и станут основой многих блюд.

Овощи — картофель, морковь, лук, капуста, свекла, сезонные овощи. Это кладезь витаминов и основа бюджетных супов, салатов и гарниров.

Бобовые — фасоль, горох, чечевица. Они содержат много белка и могут заменить мясо в некоторых блюдах.

Мясо и рыба — куриное филе или бедра, фарш, печень, бюджетная рыба (хек, минтай). Можно покупать замороженные варианты или брать акционные предложения.

Молочные продукты — молоко, кефир, йогурт, творог, сливочное масло. Их можно использовать в завтраках, выпечке и перекусах.

Яйца — один из самых доступных и универсальных продуктов. Из них можно сделать омлет, добавить в салаты, выпечку или сделать сытный перекус.

Фрукты — яблоки, бананы, сезонные ягоды. Они не только вкусные, но и полезные.

Хлеб и выпечка — лаваш, тосты или обычный хлеб, которые можно замораживать, чтобы они дольше хранились.

Масло и специи — подсолнечное или оливковое масло, соль, перец, лавровый лист, паприка, сушеные травы.

Примерное меню на неделю

Составив меню заранее, можно избежать лишних расходов и упростить приготовление пищи.

Овощи и фасоль. Фото: Freepik

Завтраки:

овсянка с фруктами;

омлет с зеленью и хлебом;

сырники или запеканка;

йогурт с гранолой.

Обеды:

овощной борщ с фасолью;

картофельное пюре с печенью, картофельное пюре с печенью;

паста с тушеными овощами;

гречка с куриным филе.

Ужины:

овощной салат с яйцом;

тушеные овощи с рыбой;

чечевичный суп;

лаваш с сыром и зеленью.

Благодаря такой системе закупок и планирования можно сэкономить и уменьшить количество походов в магазин. Главное — покупать продукты по списку и следить за акциями.

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