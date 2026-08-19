Як заквасити буряк: рецепт для найсмачнішого борщу та шпундри

Буряк в банці. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Квашений буряк має насичений смак і добре підходить для традиційних українських страв. Така заготівля стане особливо корисною для борщу: буряк надає йому характерного кольору та приємної кислинки. Ще з такої заготовки виходить дуже смачна традиційна українська шпундра.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молодий червоний буряк — скільки поміститься в банку;

чиста холодна вода — скільки знадобиться.

Нарізаний буряк. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Буряк добре вимити, очистити та кілька великих коренеплодів розрізати навпіл або на четвертинки. Великі шматки викласти на дно чистої банки, а решту буряка нарізати пластинками й заповнити ними банку. Залити овочі холодною водою, залишивши трохи вільного простору зверху. Накрити кришкою з отворами для виходу газів. Залишити банку при кімнатній температурі на 5–7 днів. Якщо на поверхні з’являється біла пінка, її потрібно обережно знімати. Приблизно через 10 днів квашений буряк буде готовий.

Його можна використовувати для приготування борщу, шпундри та інших домашніх страв.

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