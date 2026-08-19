Як заквасити буряк: рецепт для найсмачнішого борщу та шпундри
Квашений буряк має насичений смак і добре підходить для традиційних українських страв. Така заготівля стане особливо корисною для борщу: буряк надає йому характерного кольору та приємної кислинки. Ще з такої заготовки виходить дуже смачна традиційна українська шпундра.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молодий червоний буряк — скільки поміститься в банку;
- чиста холодна вода — скільки знадобиться.
Спосіб приготування
- Буряк добре вимити, очистити та кілька великих коренеплодів розрізати навпіл або на четвертинки.
- Великі шматки викласти на дно чистої банки, а решту буряка нарізати пластинками й заповнити ними банку.
- Залити овочі холодною водою, залишивши трохи вільного простору зверху.
- Накрити кришкою з отворами для виходу газів.
- Залишити банку при кімнатній температурі на 5–7 днів.
- Якщо на поверхні з’являється біла пінка, її потрібно обережно знімати.
- Приблизно через 10 днів квашений буряк буде готовий.
Його можна використовувати для приготування борщу, шпундри та інших домашніх страв.
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