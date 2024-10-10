Квашений часник на зиму — покроковий і швидкий рецепт.

Як засолити часник на зиму — швидкий покроковий рецепт
Шукаєте простий спосіб засолити часник на зиму? Цей покроковий рецепт допоможе швидко приготувати ароматну заготовку, яка стане чудовим доповненням до ваших страв у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.
Вам знадобиться:
- часник 350 г;
- лавровий лист 2 шт;
- перець горошком 15 шт;
- корінь хріну.
Для розолу:
- вода 200 мл;
- сіль 10 г.
Спосіб приготування
Часник та корень хрону обчистити. Підготовити перець горошком та лавровий лист.
На дно банки кладемо перець горошком, хрон та лавровий лист. Далі складаємо часник.
Для розсолу на 200 мл води додати 10 г солі. Вск розмішати та залити часник. Залишаємо в холодильнику. Через місяць часник буде готовий.
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