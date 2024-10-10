Квашений часник на зиму — покроковий і швидкий рецепт.

Квашений часник. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Шукаєте простий спосіб засолити часник на зиму? Цей покроковий рецепт допоможе швидко приготувати ароматну заготовку, яка стане чудовим доповненням до ваших страв у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.

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Вам знадобиться:

часник 350 г;

лавровий лист 2 шт;

перець горошком 15 шт;

корінь хріну.

Для розолу:

вода 200 мл;

сіль 10 г.

Спосіб приготування

Часник та корень хрону обчистити. Підготовити перець горошком та лавровий лист.

Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладемо перець горошком, хрон та лавровий лист. Далі складаємо часник.

Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для розсолу на 200 мл води додати 10 г солі. Вск розмішати та залити часник. Залишаємо в холодильнику. Через місяць часник буде готовий.

Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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