Квашеный чеснок на зиму – пошаговый и быстрый рецепт.

Квашеный чеснок. Фото: скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Ищете простой способ засолить чеснок на зиму? Этот пошаговый рецепт поможет быстро приготовить ароматную заготовку, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.

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Вам понадобится:

чеснок 350 г;

лавровый лист 2 шт.;

перец горошком 15 шт.;

корень хрена.

Для рассола:

вода 200 мл;

соль 10 г.

Способ приготовления

Чеснок и корень хрена очистить. Подготовить перец горошком и лавровый лист.

Фото: скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладем перец горошком, хрен и лавровый лист. Далее складываем чеснок.

Фото: скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для рассола на 200 мл воды добавить 10 г соли. Размешать и залить чеснок. Оставляем в холодильнике. Через месяц чеснок будет готов.

Фото: скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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