Квашеный чеснок на зиму – пошаговый и быстрый рецепт.

Как засолить чеснок на зиму — быстрый пошаговый рецепт
Ищете простой способ засолить чеснок на зиму? Этот пошаговый рецепт поможет быстро приготовить ароматную заготовку, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.
Вам понадобится:
- чеснок 350 г;
- лавровый лист 2 шт.;
- перец горошком 15 шт.;
- корень хрена.
Для рассола:
- вода 200 мл;
- соль 10 г.
Способ приготовления
Чеснок и корень хрена очистить. Подготовить перец горошком и лавровый лист.
На дно банки кладем перец горошком, хрен и лавровый лист. Далее складываем чеснок.
Для рассола на 200 мл воды добавить 10 г соли. Размешать и залить чеснок. Оставляем в холодильнике. Через месяц чеснок будет готов.
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