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Головна Смак Як правильно засолити сардини в домашніх умовах: рецепт

Як правильно засолити сардини в домашніх умовах: рецепт

Ua ru
20 жовтня 2026 21:44
Домашні солоні сардини: простий рецепт із часником і спеціями
Солона риба. Фото: кадр з відео

Домашні сардини стануть смачною закускою до картоплі або свіжого хліба. Прянощі допоможуть зробити смак виразнішим, а приготування не потребує складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Харчуйся з розумом, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться: 

  • сардини свіжі або заморожені — 2 кг;
  • сіль — 100 г;
  • перець — до смаку;
  • часник — до смаку;
  • гостра паприка — до смаку;
  • пряні трави — до смаку;
  • рослинна олія — для змащування.
рецепт солоних сардин
Рецепт сардин. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Сардини розморозити в холодильнику, якщо потрібно, та підготувати до засолювання.
  2. Змішати сіль із перцем, паприкою та пряними травами.
  3. Викладати рибу в чистий контейнер шарами, пересипаючи сумішшю спецій і додаючи подрібнений часник.
  4. Злегка змастити верхній шар рослинною олією, закрити контейнер і поставити в холодильник на три дні.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

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риба рецепт закуска сардіна
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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