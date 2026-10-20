Домашні солоні сардини: простий рецепт із часником і спеціями

Солона риба. Фото: кадр з відео

Домашні сардини стануть смачною закускою до картоплі або свіжого хліба. Прянощі допоможуть зробити смак виразнішим, а приготування не потребує складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Харчуйся з розумом, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сардини свіжі або заморожені — 2 кг;

сіль — 100 г;

перець — до смаку;

часник — до смаку;

гостра паприка — до смаку;

пряні трави — до смаку;

рослинна олія — для змащування.

Рецепт сардин. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Сардини розморозити в холодильнику, якщо потрібно, та підготувати до засолювання. Змішати сіль із перцем, паприкою та пряними травами. Викладати рибу в чистий контейнер шарами, пересипаючи сумішшю спецій і додаючи подрібнений часник. Злегка змастити верхній шар рослинною олією, закрити контейнер і поставити в холодильник на три дні.

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