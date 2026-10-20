Домашні солоні сардини: простий рецепт із часником і спеціями

Як правильно засолити сардини в домашніх умовах: рецепт
Ua ru
20 жовтня 2026 21:44
Солона риба. Фото: кадр з відео
Домашні сардини стануть смачною закускою до картоплі або свіжого хліба. Прянощі допоможуть зробити смак виразнішим, а приготування не потребує складних кулінарних навичок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Харчуйся з розумом, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сардини свіжі або заморожені — 2 кг;
- сіль — 100 г;
- перець — до смаку;
- часник — до смаку;
- гостра паприка — до смаку;
- пряні трави — до смаку;
- рослинна олія — для змащування.
Спосіб приготування
- Сардини розморозити в холодильнику, якщо потрібно, та підготувати до засолювання.
- Змішати сіль із перцем, паприкою та пряними травами.
- Викладати рибу в чистий контейнер шарами, пересипаючи сумішшю спецій і додаючи подрібнений часник.
- Злегка змастити верхній шар рослинною олією, закрити контейнер і поставити в холодильник на три дні.
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