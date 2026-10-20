Домашние соленые сардины: простой рецепт с чесноком и специями

Как правильно засолить сардины в домашних условиях: рецепт
Ua ru
20 октября 2026 21:44
Соленая рыба. Фото: кадр из видео
Домашние сардины станут вкусной закуской к картофелю или свежему хлебу. Специи помогут сделать вкус более выразительным, а приготовление не требует сложных кулинарных навыков.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Питайся с умом, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свежие или замороженные сардины — 2 кг;
- соль — 100 г;
- перец — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- острая паприка — по вкусу;
- ароматные травы — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания.
Способ приготовления
- Сардины разморозить в холодильнике, если нужно, и подготовить к засолке.
- Смешать соль с перцем, паприкой и пряными травами.
- Выкладывать рыбу в чистый контейнер слоями, пересыпая смесью специй и добавляя измельченный чеснок.
- Слегка смазать верхний слой растительным маслом, закрыть контейнер и поставить в холодильник на три дня.
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