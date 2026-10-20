Домашние соленые сардины: простой рецепт с чесноком и специями

Соленая рыба. Фото: кадр из видео

Домашние сардины станут вкусной закуской к картофелю или свежему хлебу. Специи помогут сделать вкус более выразительным, а приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Питайся с умом, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свежие или замороженные сардины — 2 кг;

соль — 100 г;

перец — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

острая паприка — по вкусу;

ароматные травы — по вкусу;

растительное масло — для смазывания.

Рецепт сардин. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Сардины разморозить в холодильнике, если нужно, и подготовить к засолке. Смешать соль с перцем, паприкой и пряными травами. Выкладывать рыбу в чистый контейнер слоями, пересыпая смесью специй и добавляя измельченный чеснок. Слегка смазать верхний слой растительным маслом, закрыть контейнер и поставить в холодильник на три дня.

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