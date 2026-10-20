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Главная Вкус Как правильно засолить сардины в домашних условиях: рецепт

Как правильно засолить сардины в домашних условиях: рецепт

Ua ru
20 октября 2026 21:44
Домашние соленые сардины: простой рецепт с чесноком и специями
Соленая рыба. Фото: кадр из видео

Домашние сардины станут вкусной закуской к картофелю или свежему хлебу. Специи помогут сделать вкус более выразительным, а приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Питайся с умом, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свежие или замороженные сардины — 2 кг;
  • соль — 100 г;
  • перец — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • острая паприка — по вкусу;
  • ароматные травы — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания.
рецепт солоних сардин
Рецепт сардин. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сардины разморозить в холодильнике, если нужно, и подготовить к засолке.
  2. Смешать соль с перцем, паприкой и пряными травами.
  3. Выкладывать рыбу в чистый контейнер слоями, пересыпая смесью специй и добавляя измельченный чеснок.
  4. Слегка смазать верхний слой растительным маслом, закрыть контейнер и поставить в холодильник на три дня.

Раньше мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

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рыба рецепт закуска сардина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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