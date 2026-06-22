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Головна Смак Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт на обід чи вечерю

Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 14:44
Кабачки в сирній скоринці: швидкий рецепт соковитої домашньої страви
Кабачки з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки за цим рецептом виходять настільки ніжними та ароматними, що легко замінюють м’ясну страву. Хрустка скоринка, розплавлений сир і прості інгредієнти роблять цю страву ідеальною для швидкого обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • молоко — 3–4 ст. л.;
  • борошно — 4–5 ст. л. (орієнтовно);
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • сухий часник — за смаком;
  • суха петрушка — за смаком;
  • приправа до м’яса — за смаком;
  • кетчуп — за смаком;
  • твердий сир — 100–150 г;
  • орегано — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт приготування кабачків
Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати кабачки шматочками середньої товщини, посолити та залишити на 10–15 хвилин. Відтиснути зайву рідину.
  2. Змішати яйця, молоко, чорний перець і суху петрушку.
  3. В окремій тарілці поєднати борошно, паприку, сухий часник та улюблені спеції.
  4. Обваляти кожен шматочок кабачка в борошняній суміші, занурити в яєчну масу та викласти на розігріту сковороду з олією.
  5. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Змастити готові кабачки кетчупом, посипати тертим сиром та орегано. 
  7. Накрити кришкою і прогріти кілька хвилин на слабкому вогні до розплавлення сиру.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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