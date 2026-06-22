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Главная Вкус Кабачки вкуснее мяса: рецепт на обед или ужин

Кабачки вкуснее мяса: рецепт на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:44
Кабачки в сырной корочке: быстрый рецепт сочного домашнего блюда
Кабачки с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки по этому рецепту получаются настолько нежными и ароматными, что легко заменяют мясное блюдо. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и простые ингредиенты делают это блюдо идеальным для быстрого обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 3–4 ст. л.;
  • мука — 4–5 ст. л. (ориентировочно);
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • сухая петрушка — по вкусу;
  • приправа к мясу — по вкусу;
  • кетчуп — по вкусу;
  • твердый сыр — 100–150 г;
  • орегано — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт приготування кабачків
Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать кабачки кусочками средней толщины, посолить и оставить на 10–15 минут. Отжать лишнюю жидкость.
  2. Смешать яйца, молоко, черный перец и сухую петрушку.
  3. В отдельной тарелке смешать муку, паприку, сухой чеснок и любимые специи.
  4. Обвалять каждый кусочек кабачка в мучной смеси, окунуть в яичную массу и выложить на разогретую сковороду с маслом.
  5. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Смазать готовые кабачки кетчупом, посыпать тёртым сыром и орегано.
  7. Накройте крышкой и прогрейте несколько минут на слабом огне, пока сыр не расплавится.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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