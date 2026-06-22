Кабачки в сырной корочке: быстрый рецепт сочного домашнего блюда

Кабачки вкуснее мяса: рецепт на обед или ужин
Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:44
Кабачки с сыром. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки по этому рецепту получаются настолько нежными и ароматными, что легко заменяют мясное блюдо. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и простые ингредиенты делают это блюдо идеальным для быстрого обеда или ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 3–4 ст. л.;
- мука — 4–5 ст. л. (ориентировочно);
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- сухой чеснок — по вкусу;
- сухая петрушка — по вкусу;
- приправа к мясу — по вкусу;
- кетчуп — по вкусу;
- твердый сыр — 100–150 г;
- орегано — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Нарезать кабачки кусочками средней толщины, посолить и оставить на 10–15 минут. Отжать лишнюю жидкость.
- Смешать яйца, молоко, черный перец и сухую петрушку.
- В отдельной тарелке смешать муку, паприку, сухой чеснок и любимые специи.
- Обвалять каждый кусочек кабачка в мучной смеси, окунуть в яичную массу и выложить на разогретую сковороду с маслом.
- Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
- Смазать готовые кабачки кетчупом, посыпать тёртым сыром и орегано.
- Накройте крышкой и прогрейте несколько минут на слабом огне, пока сыр не расплавится.
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