Кабачкова паляничка "по-селянськи": знадобиться 1 кабачок і 2 яйця
6 серпня 2026 21:04
Кабачкова паляничка. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків обов'язково спробуйте приготувати цю апетитну паляничку. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на підготовку — і на столі рум'яна страва з ніжною начинкою, яка смакує і гарячою, і теплою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 середній або 2 маленькі (приблизно 500 г);
- яйця — 2 шт.;
- сіль для кабачка — ½ ч. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- шинка — кілька скибочок;
- зелена цибуля — до смаку;
- моцарела або інший сир — 50–70 г;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на великій тертці, посолити та залишити на 5–10 хвилин.
- Добре відтиснути зайвий сік, додати яйця, перець, за потреби ще трохи солі та борошно. Перемішати до однорідності.
- На змащену олією сковороду викласти половину кабачкової маси.
- Зверху розподілити шинку, зелену цибулю та сир, після чого накрити начинку рештою кабачкової маси.
- Готувати під кришкою на невеликому вогні 5–7 хвилин.
- Обережно перевернути паляничку та обсмажити з іншого боку ще близько 5 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати гарячою, поки сир залишається м'яким і тягучим.
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