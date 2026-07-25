Кабачкові хачапурі за 15 хвилин: рецепт №1 на сніданок влітку

Кабачкові хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Кабачкові хачапурі — чудова альтернатива звичайним оладкам і млинцям. Завдяки великій кількості сиру вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а готуються із простих продуктів, які влітку завжди є під рукою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 450 г;

кефір — 320 мл.;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 130 г;

кріп — 1 пучок;

борошно — 200–240 г;

сода — 0,6 ч. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Приготування кабачкових хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерти кабачок, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину. Додати кефір, яйця, тертий сир, подрібнений кріп, соду, чорний перець і поступово всипати борошно. Перемішати до однорідного густого тіста. Викладати порції тіста на розігріту сковороду з олією. Смажити під кришкою приблизно по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати кабачкові хачапурі гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або улюбленим соусом.

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